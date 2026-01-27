Um homem e uma mulher foram detidos por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão por lesão corporal mútua, na avenida União dos Ferroviários, na região da Vila Arens, em Jundiaí. No momento da detenção, ambos apresentavam ferimentos e precisaram ser levados ao hospital, onde voltaram a se exaltar, apresentaram comportamento agressivo e tiveram de ser contidos.

A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao local, encontrou o casal ferido. O homem apresentava lesões no rosto e no pescoço, enquanto a mulher estava com um dos olhos inchados. De acordo com o relato de ambos, a briga aconteceu por causa de ciúmes.

Após o atendimento médico e já a caminho da delegacia, o homem continuou agressivo, passou a ofender os policiais, desobedeceu ordens legais e ofereceu resistência à prisão, sendo necessário contê-lo com o uso de força física.