A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) disponibilizou nesta segunda-feira (26) o resultado para a segunda chamada para matrículas do Provão Paulista Seriado. Os candidatos matriculados na 3ª série do ensino médio das redes públicas no ano passado ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA) devem consultar o resultado no portal do Provão, bem como os prazos de matrícula de cada instituição.

As vagas são para a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs). As matrículas devem ser feitas ainda nesta semana. As vagas não preenchidas serão liberadas para a terceira chamada.

Próximas etapas do Provão Paulista

26 de janeiro: Divulgação da 2ª chamada

Matrículas da 2ª chamada:

USP: de 28/01, às 8h, até 29/01,às 12h;

Unesp: 27/01, às 14h, até 29/01;

Unicamp: das 9h às 17h do dia 27 de janeiro;

Nas Fatecs: 27/01 a 29/01.