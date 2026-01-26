A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí recebeu no segundo final de semana 82.416 visitantes. O público registrado pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo supera o da semana passada (71.581) e reforça a importância do evento como atração turística, cultural e econômica para o município, além de sua relevância como o maior evento do gênero da América Latina.
Alcance nacional e internacional
O levantamento aponta ainda a presença de visitantes oriundos de 329 cidades, distribuídas em 24 Unidades da Federação (23 estados brasileiros e o Distrito Federal), evidenciando o alcance nacional do evento.
Além disso, a Festa da Uva também se consolida como um destino turístico internacional, com a presença registrada de visitantes de 14 países: Alemanha, Argentina, Canadá, China, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, México, Portugal, Somália e Tailândia.
“Os números deste segundo final de semana mostram que a Festa da Uva de Jundiaí é muito mais do que um evento tradicional: ela é um grande vetor de turismo, cultura, identidade e desenvolvimento econômico. Receber visitantes de praticamente todo o Brasil e de diversos países do mundo reforça o reconhecimento da nossa história, do trabalho dos nossos produtores rurais e da força do turismo local. É uma festa pensada para as famílias, com organização, segurança e experiências para todas as idades, e os depoimentos do público confirmam que estamos no caminho certo”, destaca a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro
Visitantes se encantam com organização, estrutura e experiências
Entre os milhares que passaram pelo evento neste segundo final de semana, estão Maria Ângela e Divino, moradores de Matão. Eles viajaram cerca de cinco horas em um motorhome para aproveitar a festa. O senhor Divino destacou o amplo espaço e os ambientes temáticos, enquanto dona Maria Ângela se encantou com os artesanatos e a grande variedade gastronômica oferecida no evento.
“Vimos muitas recomendações nas redes sociais e também de um casal de amigos. Resolvemos encarar a viagem e logo na chegada já nos surpreendemos com a organização e a receptividade”, contou o casal.
Já a jundiaiense Karen Casarin aproveitou a festa ao lado dos filhos Luca e Caio, que se divertiram no Espaço Bambino. “Estou achando um espaço muito organizado, a decoração está linda e os artistas trazem bastante as nossas raízes da colônia italiana jundiaiense. Está muito bonita a festa”, afirmou. Está linda, muito bem organizada”, afirmaram.
A família formada por Diogo de Almeida e Lígia Renata Correia de Almeida, junto com os filhos Matheus e Pedro, também marcou presença. Frequentadores da Festa da Uva, eles elogiaram a estrutura oferecida. “A gente vem sempre e está muito bom. A prefeitura proporciona um evento de qualidade para a gente aproveitar. As crianças gostaram bastante do espaço kids, estavam lá pulando agora há pouco”, relataram.
Além de celebrar a cultura e a agricultura, a Festa da Uva mantém seu forte caráter solidário. A entrada é gratuita, com doação voluntária de alimento não perecível, que será destinada ao Fundo Social de Solidariedade, contribuindo para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade e fortalecendo as ações sociais no município.
A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí segue nos próximos finais de semana: dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro e nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, no Parque da Uva.