A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí recebeu no segundo final de semana 82.416 visitantes. O público registrado pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo supera o da semana passada (71.581) e reforça a importância do evento como atração turística, cultural e econômica para o município, além de sua relevância como o maior evento do gênero da América Latina.

Alcance nacional e internacional

O levantamento aponta ainda a presença de visitantes oriundos de 329 cidades, distribuídas em 24 Unidades da Federação (23 estados brasileiros e o Distrito Federal), evidenciando o alcance nacional do evento.

Além disso, a Festa da Uva também se consolida como um destino turístico internacional, com a presença registrada de visitantes de 14 países: Alemanha, Argentina, Canadá, China, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, México, Portugal, Somália e Tailândia.