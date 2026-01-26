A gasolina ficará mais barata para as distribuidoras a partir desta terça-feira (27). O anúncio feito pela Petrobras garante a redução de 5,2% no preço do combustível, o equivalente a R$ 0,14.
O preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro. A gasolina A é o combustível puro que sai das refinarias e é misturado ao etanol pelas distribuidoras, para que possa ser vendido ao consumidor final nos postos.
No comunicado que anunciou a mudança de valores, a empresa informa que, desde dezembro de 2022, a queda no preço da gasolina chega a R$ 0,50 ? um recuo de 26,9%, já considerando a inflação do período.
A Petrobras informou ainda que o preço do diesel vendido às distribuidoras não sofrerá alteração. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada no preço do óleo combustível vendido às distribuidoras é de 36,3%, considerando a inflação do período.
Preço nas bombas
O consumidor pode não ter repassada essa redução de preço pelas distribuidoras. Apesar de a Petrobras ser a maior produtora do combustível no país, o preço da gasolina nas bombas não depende apenas da estatal. Após o produto ser vendido às distribuidoras, sofre influências de outros custos, como o frete, mistura com o etanol, cobrança de impostos e a margem de lucro dos postos.
No entanto, o movimento da Petrobras deve representar alívio na inflação do país, uma vez que a gasolina é o produto com maior peso no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador que apura a inflação oficial.