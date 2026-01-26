A gasolina ficará mais barata para as distribuidoras a partir desta terça-feira (27). O anúncio feito pela Petrobras garante a redução de 5,2% no preço do combustível, o equivalente a R$ 0,14.

O preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro. A gasolina A é o combustível puro que sai das refinarias e é misturado ao etanol pelas distribuidoras, para que possa ser vendido ao consumidor final nos postos.

No comunicado que anunciou a mudança de valores, a empresa informa que, desde dezembro de 2022, a queda no preço da gasolina chega a R$ 0,50 ? um recuo de 26,9%, já considerando a inflação do período.