Mais de 30 mil estudantes na região de Jundiaí foram impactados pelo programa de Educação Empreendedora do Sebrae-SP em 2025. Alunos do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), Ensino Médio e Ensino Superior de dez municípios (Bragança Paulista, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí e Pinhalzinho) tiveram acesso a diferentes soluções do programa ao longo do ano passado. A perspectiva é que o projeto siga em continuidade em 2026, abrangendo mais cidades e alunos.

Para os estudantes de Ensino Fundamental, foram aplicados o Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp) e o Objetos de Aprendizagem. O Jepp tem como objetivo fomentar a educação e a cultura empreendedora desde os primeiros anos escolares, podendo ser implementado a partir do 1º ano do Ensino Fundamental. O curso procura apresentar práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender, além de favorecer o desenvolvimento de atributos e atitudes essenciais para a gestão da própria vida. Já o Objetos de Aprendizagem se consiste em recursos educacionais digitais e materiais pedagógicos (vídeos, e-books, planos de aula, infográficos, jogos) focados em Educação Empreendedora, visando desenvolver competências como criatividade, autonomia, inovação e sustentabilidade.

Para os estudantes de Ensino Médio e Ensino Superior, foram aplicadas palestras de diferentes temas como empreendedorismo, marketing, gestão financeira, inovação e educação financeira.