26 de janeiro de 2026
ENSINO EMPREENDEDOR

Sebrae de Jundiaí impacta mais de 30 mil estudantes na região

Por Redação | Sebrae-SP
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação / Sebrae-SP
Estudantes aprendem com o Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp) e o Objetos de Aprendizagem
Estudantes aprendem com o Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp) e o Objetos de Aprendizagem

Mais de 30 mil estudantes na região de Jundiaí foram impactados pelo programa de Educação Empreendedora do Sebrae-SP em 2025. Alunos do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), Ensino Médio e Ensino Superior de dez municípios (Bragança Paulista, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí e Pinhalzinho) tiveram acesso a diferentes soluções do programa ao longo do ano passado. A perspectiva é que o projeto siga em continuidade em 2026, abrangendo mais cidades e alunos.

Para os estudantes de Ensino Fundamental, foram aplicados o Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp) e o Objetos de Aprendizagem. O Jepp tem como objetivo fomentar a educação e a cultura empreendedora desde os primeiros anos escolares, podendo ser implementado a partir do 1º ano do Ensino Fundamental. O curso procura apresentar práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender, além de favorecer o desenvolvimento de atributos e atitudes essenciais para a gestão da própria vida. Já o Objetos de Aprendizagem se consiste em recursos educacionais digitais e materiais pedagógicos (vídeos, e-books, planos de aula, infográficos, jogos) focados em Educação Empreendedora, visando desenvolver competências como criatividade, autonomia, inovação e sustentabilidade.

Para os estudantes de Ensino Médio e Ensino Superior, foram aplicadas palestras de diferentes temas como empreendedorismo, marketing, gestão financeira, inovação e educação financeira.

LEIA MAIS:

O analista de negócios do Sebrae-SP e gestor regional de Cultura Empreendedora, Marcelo Duarte, acredita que as ações realizadas em 2025 geraram impacto muito positivo nos alunos. “Levar o empreendedorismo para o ensino fundamental, médio e superior é investir no desenvolvimento de competências essenciais, como criatividade, protagonismo, planejamento e senso de responsabilidade. Esses programas despertam desde cedo uma visão empreendedora nos jovens, preparando-os não apenas para o mercado de trabalho, mas para atuarem de forma mais consciente, inovadora e transformadora em suas comunidades”, comenta.

Planos para 2026

A ideia é que, em 2026, mais cidades e mais instituições de ensino comecem a aderir às soluções de Educação Empreendedora.

O gestor destaca que a formação de, aproximadamente, 800 professores das redes municipal e particular dos municípios de Bragança Paulista, Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itupeva e Jundiaí na metodologia Jepp já está em andamento. A previsão é que 42 mil alunos do 1º ao 5º ano sejam impactados pelo programa este ano.

Além disso, o Sebrae-SP em Jundiaí ainda fará entregas do Selo Escola Parceira – Educação Empreendedora para as instituições de ensino que firmarem parceria para desenvolver os conteúdos de educação empreendedora em 2026.

Em 2025, o Selo foi entregue para escolas da rede municipal de Bragança Paulista, Caieiras, Francisco Morato, Itupeva e Jundiaí. “Esse reconhecimento simboliza o compromisso da rede municipal com a formação de crianças mais criativas, autônomas e preparadas para os desafios do futuro. Para nós, é uma alegria ver o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos se consolidar como uma ferramenta transformadora dentro das salas de aula e esperamos que 2026 traga ainda mais resultados positivos na vida desses estudantes”, finaliza Marcelo.

