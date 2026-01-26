Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas após serem interceptados em Atibaia por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG/Deic) de Campinas. Com a dupla foram apreendidos 25 kg de cocaína, 20 mil comprimidos de medicamento controlado, dez caixas de injeção emagrecedora e mil maços de cigarros.

A abordagem foi realizada por equipes comandadas pelo delegado Marcel Fehr, enquanto os suspeitos estavam em um posto de combustíveis às margens da rodovia Fernão Dias.

Durante a diligência, os policiais constataram que os homens transportavam todo o material ilícito com destino ao estado da Paraíba, após terem retirado a carga na zona Leste da capital paulista.