As chamadas Lesões por Esforço Repetitivo (LER) englobam um amplo conjunto de condições que afetam músculos, tendões, nervos, articulações e vão muito além de simples desconfortos passageiros. O termo abrange desde dores relacionadas ao ambiente de trabalho até casos mais graves, que podem resultar em perda de força, limitação de movimentos e até necessidade de cirurgia. De acordo com o ortopedista especialista em cirurgia de ombro e cotovelo do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Dr. Rodrigo Beraldo, as causas variam conforme o tipo de atividade exercida.

“Nos escritórios, os maiores vilões são a má postura e a falta de ergonomia. A posição do monitor, a altura da cadeira, o apoio dos punhos e a inclinação da coluna fazem toda a diferença. Mesmo sabendo como se sentar corretamente, é difícil manter a postura ideal o dia todo. Depois de algumas horas, é natural começar a se inclinar ou relaxar demais o corpo. Nesse caso a recomendação é fazer pausas curtas ao longo do expediente: levantar-se, alongar, tomar um café ou caminhar um pouco. Esses intervalos simples ajudam a prevenir dores musculares e inflamações”, explica o especialista.

Já os trabalhadores braçais enfrentam outro tipo de desafio: peso e esforço físico excessivo. Pedreiros, pintores, operários e profissionais da construção civil, por exemplo, lidam com sobrecarga em articulações como coluna lombar, joelhos e quadris. “É fundamental observar como o peso é carregado, se o trabalhador está se agachando corretamente e se a carga é compatível com sua força física”, alerta o médico.