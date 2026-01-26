Um homem foi preso por policiais militares no Jardim Tamoio, em Jundiaí, no final da noite deste domingo (25), enquanto tentava serrar o cadeado do portão da casa da ex-namorada com a intenção de invadir o imóvel e agredi-la. As ameaças haviam sido feitas pouco tempo antes por meio de mensagens enviadas pelo WhatsApp.

Segundo a vítima, ela recebeu mensagens nas quais o ex ameaçava agredi-la assim que retornasse para casa. Com medo, ao chegar à residência, a mulher se trancou no imóvel.

Pouco depois, o homem foi até o local para cumprir as ameaças, momento em que a vítima acionou a Polícia Militar.