26 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

PMs flagram ex-namorado serrando o cadeado após pedido de socorro

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os PMs prenderam o ex no momento em que ele serrava o cadeado
Os PMs prenderam o ex no momento em que ele serrava o cadeado

Um homem foi preso por policiais militares no Jardim Tamoio, em Jundiaí, no final da noite deste domingo (25), enquanto tentava serrar o cadeado do portão da casa da ex-namorada com a intenção de invadir o imóvel e agredi-la. As ameaças haviam sido feitas pouco tempo antes por meio de mensagens enviadas pelo WhatsApp.

Segundo a vítima, ela recebeu mensagens nas quais o ex ameaçava agredi-la assim que retornasse para casa. Com medo, ao chegar à residência, a mulher se trancou no imóvel.

Pouco depois, o homem foi até o local para cumprir as ameaças, momento em que a vítima acionou a Polícia Militar.

Quando os policiais da 1ª Cia do 49° Batalhão chegaram, flagraram o homem tentando serrar o cadeado do portão com uma faca.

A vítima só saiu da residência após a chegada dos PMs e apresentou aos policiais as mensagens enviadas pelo agressor.

O suspeito foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários