Um homem foi preso por policiais militares no Jardim Tamoio, em Jundiaí, no final da noite deste domingo (25), enquanto tentava serrar o cadeado do portão da casa da ex-namorada com a intenção de invadir o imóvel e agredi-la. As ameaças haviam sido feitas pouco tempo antes por meio de mensagens enviadas pelo WhatsApp.
Segundo a vítima, ela recebeu mensagens nas quais o ex ameaçava agredi-la assim que retornasse para casa. Com medo, ao chegar à residência, a mulher se trancou no imóvel.
Pouco depois, o homem foi até o local para cumprir as ameaças, momento em que a vítima acionou a Polícia Militar.
Quando os policiais da 1ª Cia do 49° Batalhão chegaram, flagraram o homem tentando serrar o cadeado do portão com uma faca.
A vítima só saiu da residência após a chegada dos PMs e apresentou aos policiais as mensagens enviadas pelo agressor.
O suspeito foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.