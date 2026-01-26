O Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) de Jundiaí realizou mais um mutirão de castração de cães e gatos em sua sede. A ação, primeira do ano, atendeu tutores previamente cadastrados no departamento, que foram chamados conforme a fila de espera do serviço gratuito. Em 2025, o município realizou mais de 4,5 mil castrações, número que a equipe pretende ampliar em 2026.

De acordo com a diretora do Debea, Francine Galeoti, os mutirões são uma estratégia fundamental da política pública de bem-estar animal no município. “A castração é essencial tanto para o controle populacional quanto para a saúde dos animais. É também a forma mais eficiente de combater o abandono e os maus-tratos”, explica.

