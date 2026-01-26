O Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) de Jundiaí realizou mais um mutirão de castração de cães e gatos em sua sede. A ação, primeira do ano, atendeu tutores previamente cadastrados no departamento, que foram chamados conforme a fila de espera do serviço gratuito. Em 2025, o município realizou mais de 4,5 mil castrações, número que a equipe pretende ampliar em 2026.
De acordo com a diretora do Debea, Francine Galeoti, os mutirões são uma estratégia fundamental da política pública de bem-estar animal no município. “A castração é essencial tanto para o controle populacional quanto para a saúde dos animais. É também a forma mais eficiente de combater o abandono e os maus-tratos”, explica.
LEIA MAIS:
“Jundiaí tem uma campanha consistente, com um volume expressivo de atendimentos, e a intenção é seguir fortalecendo esse trabalho”, afirma Francine. Em média, cerca de 200 tutores são convocados para cada mutirão, considerando a possibilidade de ausências.
Entre os atendidos no mutirão esteve a moradora Aparecida de Souza, que levou sua cadela de seis anos para o procedimento. “É para melhorar a qualidade de vida dela e prevenir doenças. O atendimento facilita muito, porque a gente consegue se programar, tem orientação certinha, principalmente no cuidado pós-operatório”, relata.
Outro exemplo é o de Ana Caroline da Costa, que levou uma gata resgatada das ruas. Segundo ela, o animal já havia dado cria diversas vezes. “Sem a castração, ela continuaria na rua, tendo mais e mais filhotes. Esse serviço é extremamente importante para reduzir a quantidade de animais abandonados”, afirma.
O Debea reforça um alerta aos tutores convocados para os mutirões: a ausência sem aviso prejudica não apenas o andamento da ação, mas também outros munícipes que aguardam na fila. “Quando alguém falta, deixa de aproveitar uma vaga que poderia ser usada por outra pessoa. Isso atrasa a castração, pode gerar problemas de saúde para o animal e impacta diretamente quem está esperando pelo atendimento”, destaca a diretora do Debea. O departamento orienta que, em caso de impossibilidade, o tutor comunique previamente para que a vaga seja destinada a outro inscrito.