Bazar Solidário do Braille Jundiaí começa nesta terça (27)

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Na primeira edição de 2026, o público encontrará roupas, sapatos, acessórios, livros, brinquedos e utensílios domésticos

O Instituto Jundiaiense Luiz Braille promove, de 27 a 30 de janeiro, mais uma edição do Bazar Solidário. O evento será realizado na sede da instituição, na avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 550, Anhangabaú, das 9h às 15h. Os itens variam de R$ 5 a R$ 30.

Na primeira edição de 2026, o público encontrará roupas, sapatos, acessórios, livros, brinquedos e utensílios domésticos. O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou Pix.

O Bazar Solidário do Braille é uma das formas de arrecadação de recursos para a realização de ações sociais e manutenção dos projetos desenvolvidos pelo setor de reabilitação do instituto, que atende cerca de 200 pessoas.

