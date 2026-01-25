25 de janeiro de 2026
POLÍCIA MILITAR

Pai devedor de mais de R$ 11 mil em pensão é preso em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Um homem com dívida superior a R$ 11 mil em pensão alimentícia foi capturado por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão, na manhã deste domingo (25), no bairro Ponte São João, em Jundiaí.

Os PMs realizavam patrulhamento pela rua José Belesso quando avistaram o homem em atitude suspeita, encostado em um veículo.

Durante a abordagem e checagem dos dados pessoais, foi constatada a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça por inadimplência de pensão alimentícia.

O pai devedor foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado judicial foi devidamente cumprido.

