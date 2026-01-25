No último sábado (24), A Prefeitura realizou nesse sábado (24) a entrega de 41 matrículas de imóveis no Ivoturucaia. 49 famílias foram beneficiadas pela ação realizada por meio da Secretaria de Habitação Social. A iniciativa simboliza mais um avanço no processo de regularização fundiária no município e marca o fim de uma luta da comunidade da região que, há 32 anos, busca pela tão sonhada documentação.

E entrega realizada na Paróquia Santo Antônio contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, da presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss) e primeira-dama, Ellen Martinelli, da secretária de Habitação, Kelly Galbieri, e do diretor do Departamento de Regularização Fundiária, Clovis Pinhata Baptista.

“A união dos moradores fez toda a diferença e deu força à entrega desta matrícula, que agora é o ‘RG’ desses imóveis. Nossa gestão está empenhada em trabalhar na conquista pela casa própria dos nossos jundiaienses, visando a mais humanização e dignidade para as famílias”, ressaltou o prefeito.