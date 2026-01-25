No último sábado (24), A Prefeitura realizou nesse sábado (24) a entrega de 41 matrículas de imóveis no Ivoturucaia. 49 famílias foram beneficiadas pela ação realizada por meio da Secretaria de Habitação Social. A iniciativa simboliza mais um avanço no processo de regularização fundiária no município e marca o fim de uma luta da comunidade da região que, há 32 anos, busca pela tão sonhada documentação.
E entrega realizada na Paróquia Santo Antônio contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, da presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss) e primeira-dama, Ellen Martinelli, da secretária de Habitação, Kelly Galbieri, e do diretor do Departamento de Regularização Fundiária, Clovis Pinhata Baptista.
“A união dos moradores fez toda a diferença e deu força à entrega desta matrícula, que agora é o ‘RG’ desses imóveis. Nossa gestão está empenhada em trabalhar na conquista pela casa própria dos nossos jundiaienses, visando a mais humanização e dignidade para as famílias”, ressaltou o prefeito.
Kelly Galbieri também destacou o engajamento da administração no processo de regularização fundiária. “Temos em Jundiaí um número grande de famílias que aguardam por esse documento, e esta região é uma inspiração para outros bairros que também batalham por essas matrículas”.
A região do Ivoturucaia contemplada pela regularização fundiária integra a Estância Bianchini I, parte de um grande pedaço de terra ocupado pela família Bianchini, que ali se instalou quando imigrou da Itália em 1892. A área prosperou graças à agricultura, até começar a ser desmembrada e vendida em lotes a partir de 1994, quando ainda não havia nem asfalto. “Foi um longo processo até chegarmos aqui, as melhorias foram chegando aos poucos e, hoje, conseguimos nossas certidões”, comemorou Maria Ruth Bianchini de Souza, que participou da entrega ao lado do marido, Edson Alves de Souza.
A cerimônia foi marcada por emoção entre os demais moradores contemplados. “Esse momento é fruto da união da nossa comunidade. É uma alegria imensa receber o documento em mãos e poder, enfim, sermos donos do nosso imóvel”, disse um dos líderes do bairro, Samuel Donato dos Santos. “Este documento muda tudo. Agora podemos dizer ‘essa casa é minha’, e ninguém tira isso”, completou outra representante, Nair Aparecida dos Santos Ismarsi.