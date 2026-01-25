A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí contam, ao longo de todos os dias do evento, com uma feirinha de adoção de animais e ponto de arrecadação de ração no estande do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea).

O espaço foi organizado para receber cães trazidos por protetoras independentes, com acompanhamento e fiscalização do Debea, garantindo um processo de adoção responsável e seguro. Todos os animais disponíveis para adoção estão castrados, microchipados, vacinados e vermifugados. Já no primeiro final de semana de festa, 4 cachorros encontraram um novo lar.

