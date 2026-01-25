A Prefeitura, por meio do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), realiza no dia 11 de fevereiro o 1º Workshop de Passagem de Fauna. O evento ocorre no Serviço Social do Comércio (SESC) Jundiaí, das 8h às 13h, com o objetivo de promover a troca de experiências e conhecimentos sobre a conectividade de habitats e a mitigação de atropelamentos de fauna na Área de Proteção Ambiental (APA) Jundiaí-Cabreúva.
A programação contará com especialistas da CETESB, IPÊ, REET e da Prefeitura de Campinas, que irão abordar temas como licenciamento ambiental, implantação de passagens de fauna e monitoramento dessas estruturas, fundamentais para a conservação da vida silvestre e a segurança viária.
De acordo com o secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Marco Antônio Bedin, o workshop representa um avanço importante na discussão ambiental regional. “A APA Jundiaí-Cabreúva é um território estratégico para a biodiversidade e exige ações integradas. Discutir soluções como as passagens de fauna é essencial para conciliar o desenvolvimento urbano com a preservação ambiental”, destacou.
O evento será presencial e as vagas são limitadas. Os interessados devem realizar a inscrição por meio de formulário online.
SERVIÇO
Data: 11 de fevereiro de 2026;
Horário: das 8h às 13h;
Local: SESC Jundiaí – Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, Jardim Botânico;
Formato: Presencial.