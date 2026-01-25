A Prefeitura, por meio do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), realiza no dia 11 de fevereiro o 1º Workshop de Passagem de Fauna. O evento ocorre no Serviço Social do Comércio (SESC) Jundiaí, das 8h às 13h, com o objetivo de promover a troca de experiências e conhecimentos sobre a conectividade de habitats e a mitigação de atropelamentos de fauna na Área de Proteção Ambiental (APA) Jundiaí-Cabreúva.

A programação contará com especialistas da CETESB, IPÊ, REET e da Prefeitura de Campinas, que irão abordar temas como licenciamento ambiental, implantação de passagens de fauna e monitoramento dessas estruturas, fundamentais para a conservação da vida silvestre e a segurança viária.

