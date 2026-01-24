24 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
MULTAS DE TRÂNSITO

Prefeitura alerta para golpe de boletos enviados por aplicativos

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Prefeitura de Jundiaí não envia boletos de multas de trânsito por aplicativos de mensagens
Prefeitura de Jundiaí não envia boletos de multas de trânsito por aplicativos de mensagens

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), informa que algumas pessoas estão enviando boletos de multa de trânsito a munícipes por aplicativo de mensagem e oferecendo descontos de até 40% para quem fizer o pagamento da multa. Fique atento, porque isso é golpe. A Prefeitura não realiza este tipo de cobrança por mensagem de celular.

Para verificar se possui multas a pagar, o condutor do veículo pode consultar o site da Prefeitura de Jundiaí ou, se for cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), os aplicativos “CNH do Brasil” e “Carteira Digital de Trânsito”.

Para ter direito ao desconto de 40% no valor da multa, o portador da CNH tem que ser cadastrado no SNE e não ter apresentado recurso contra a autuação que recebeu.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários