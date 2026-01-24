A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), informa que algumas pessoas estão enviando boletos de multa de trânsito a munícipes por aplicativo de mensagem e oferecendo descontos de até 40% para quem fizer o pagamento da multa. Fique atento, porque isso é golpe. A Prefeitura não realiza este tipo de cobrança por mensagem de celular.

Para verificar se possui multas a pagar, o condutor do veículo pode consultar o site da Prefeitura de Jundiaí ou, se for cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), os aplicativos “CNH do Brasil” e “Carteira Digital de Trânsito”.

Para ter direito ao desconto de 40% no valor da multa, o portador da CNH tem que ser cadastrado no SNE e não ter apresentado recurso contra a autuação que recebeu.