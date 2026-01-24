A Prefeitura de Jundiaí iniciou neste sábado (24) um mutirão de zeladoria em diversas regiões da cidade, com foco nas ações de roçagem e poda preventiva. A iniciativa mobiliza mais de 250 profissionais e tem como objetivo reforçar a limpeza urbana, garantir mais segurança e melhorar a qualidade dos espaços públicos para a população.
Os trabalhos começaram logo pela manhã, com a atuação das equipes dos Departamentos de Zeladoria e Conservação, Parques, Jardins e Praças e Infraestrutura Urbana da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), além do apoio do CONDESU (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável), responsável pela gestão de empresas credenciadas para a prestação de serviços aos municípios consorciados.
De acordo com o prefeito Gustavo Martinelli, que acompanhou o início do serviço na Rua Vitório Pavan, no Jundiaí-Mirim, o mutirão reforça o compromisso da administração com a zeladoria da cidade e o bem-estar da população. “Fizemos o reforço das equipes e estamos atuando diretamente nos bairros para manter a cidade limpa, organizada e segura. A zeladoria é uma prioridade da nossa gestão, pois impacta diretamente no bem-estar da população e na preservação dos espaços públicos”, destacou o prefeito.
Ações intensificadas e cronograma
O cronograma do mutirão foi elaborado por técnicos da SMISP, com equipes distribuídas estrategicamente pelas diferentes regiões da cidade. Os trabalhos serão realizados durante todo o final de semana.
Locais:
Jundiaí Mirim – Região Norte (roçada e poda de árvores);
Vila Maringá – Região Sul (roçada);
Rua Pirassununga (roçada);
Avenida Samuel Martins (roçada);
Avenida Frederico Ozanam (poda das árvores);
Centro (roçada).
Trabalho intensificado na Região Central
A SMISP também intensificou os serviços de roçagem em toda a Região Central (Vila Municipal). As ações estão sendo executadas em 15 praças, com cinco equipes especializadas atuando simultaneamente.
“As equipes foram distribuídas de acordo com a demanda de cada região, priorizando áreas públicas com maior circulação de pessoas, como praças, parques, canteiros e jardins”, explicou o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra.
Trator Giro Zero e Caminhão Varredeira
Além das equipes em campo, o mutirão conta com o apoio de equipamentos especializados, como o trator giro zero, conhecido como “zerinho”, utilizado no corte de grama em áreas verdes extensas. Também integra o mutirão um caminhão varredeira, responsável pela limpeza de ruas e avenidas.