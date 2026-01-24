A Prefeitura de Jundiaí iniciou neste sábado (24) um mutirão de zeladoria em diversas regiões da cidade, com foco nas ações de roçagem e poda preventiva. A iniciativa mobiliza mais de 250 profissionais e tem como objetivo reforçar a limpeza urbana, garantir mais segurança e melhorar a qualidade dos espaços públicos para a população.

Os trabalhos começaram logo pela manhã, com a atuação das equipes dos Departamentos de Zeladoria e Conservação, Parques, Jardins e Praças e Infraestrutura Urbana da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), além do apoio do CONDESU (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável), responsável pela gestão de empresas credenciadas para a prestação de serviços aos municípios consorciados.

De acordo com o prefeito Gustavo Martinelli, que acompanhou o início do serviço na Rua Vitório Pavan, no Jundiaí-Mirim, o mutirão reforça o compromisso da administração com a zeladoria da cidade e o bem-estar da população. “Fizemos o reforço das equipes e estamos atuando diretamente nos bairros para manter a cidade limpa, organizada e segura. A zeladoria é uma prioridade da nossa gestão, pois impacta diretamente no bem-estar da população e na preservação dos espaços públicos”, destacou o prefeito.