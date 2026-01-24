Nesta sexta-feira (23), dia em que completou 19 anos, um homem sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) “ganhou” da Guarda Municipal de Jundiaí um presente nada desejado: um par de algemas. Ele foi detido após uma perseguição pela rua da Várzea, em Jundiaí. A motocicleta que conduzia estava com placas falsas e com a numeração do chassi e do motor adulteradas.
Guardas municipais do Apoio Tático - Zarantonello, Honório e Molero - receberam informações de que um indivíduo transitava pela região com uma motocicleta irregular. A equipe se deslocou até a rua da Várzea e se deparou com o suspeito trafegando no contrafluxo.
Os guardas realizaram o retorno e passaram a acompanhá-lo, emitindo ordem de parada, que foi ignorada. O condutor iniciou então uma tentativa de fuga, avançando cruzamentos e sinais vermelhos, além de quase atropelar um idoso que atravessava a faixa de pedestres.
Em determinado momento, a viatura emparelhou com a motocicleta e, sem possibilidade de continuar a fuga, o suspeito acabou parando. Durante a abordagem, os agentes constataram que a placa era falsa e que os sinais identificadores do veículo estavam adulterados. Ainda durante a averiguação, os guardas verificaram que o condutor fazia aniversário naquele dia, completando 19 anos.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante determinada, sendo posteriormente encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista.