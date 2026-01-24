Nesta sexta-feira (23), dia em que completou 19 anos, um homem sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) “ganhou” da Guarda Municipal de Jundiaí um presente nada desejado: um par de algemas. Ele foi detido após uma perseguição pela rua da Várzea, em Jundiaí. A motocicleta que conduzia estava com placas falsas e com a numeração do chassi e do motor adulteradas.

Guardas municipais do Apoio Tático - Zarantonello, Honório e Molero - receberam informações de que um indivíduo transitava pela região com uma motocicleta irregular. A equipe se deslocou até a rua da Várzea e se deparou com o suspeito trafegando no contrafluxo.

Os guardas realizaram o retorno e passaram a acompanhá-lo, emitindo ordem de parada, que foi ignorada. O condutor iniciou então uma tentativa de fuga, avançando cruzamentos e sinais vermelhos, além de quase atropelar um idoso que atravessava a faixa de pedestres.