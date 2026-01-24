24 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PROVA DISCURSIVA CNU

Resultado é publicado em edição extra do Diário Oficial

Por Divulgação | Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Tomaz Silva/Agência Brasil
Os resultados foram publicados em edição extra do Diário Oficial
Os resultados foram publicados em edição extra do Diário Oficial

O resultado preliminar da prova discursiva da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) já está disponível para consulta no Diário Oficial da União, edição extra deste sábado (24).

A publicação informa também que a consulta individual ao resultado preliminar e o espelho de correção da prova discursiva estarão disponíveis em link específico disponibilizado no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A prova discursiva foi aplicada apenas às pessoas aprovadas na prova objetiva que alcançaram a nota mínima necessária para a classificação para a segunda fase.

LEIA MAIS:

Recurso

Aqueles que não concordarem com a nota preliminar da prova discursiva poderão entrar com pedidos de revisão das notas a partir de segunda-feira (26) e devem ser interpostos na área do candidato, com login e senha da plataforma Gov.br. De acordo com o edital do processo seletivo, o prazo de dois dias termina terça-feira (27), observando o horário de Brasília.

O resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e o resultado definitivo da prova discursiva serão divulgados em 18 de fevereiro.

CNU 2025

A segunda edição do CNU oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais. Do total, 3.144 são para cargos de nível superior e outras 508, de nível intermediário. 2.480 vagas são de preenchimento imediato e as demais vagas, 1.172, para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários