O resultado preliminar da prova discursiva da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) já está disponível para consulta no Diário Oficial da União, edição extra deste sábado (24).

A publicação informa também que a consulta individual ao resultado preliminar e o espelho de correção da prova discursiva estarão disponíveis em link específico disponibilizado no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A prova discursiva foi aplicada apenas às pessoas aprovadas na prova objetiva que alcançaram a nota mínima necessária para a classificação para a segunda fase.