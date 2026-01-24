Quem visitar a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí neste fim de semana poderá aproveitar o evento para colocar a vacinação em dia. A Prefeitura mantém um posto móvel de imunização no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva, como parte das ações para facilitar o acesso da população às vacinas e ampliar a cobertura vacinal no município.

O atendimento ocorre às sextas-feiras, das 18h às 21h, e aos sábados e domingos, das 11h às 17h, durante toda a programação da festa, que segue até o dia 8 de fevereiro.

