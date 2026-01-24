24 de janeiro de 2026
NO FIM DE SEMANA

Posto móvel de vacinação integra programação da Festa da Uva

Por Divulgação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O posto móvel de vacinação ficará disponível ao longo de toda a programação da festa, que acontece aos finais de semana, até dia 8 de fevereiro
O posto móvel de vacinação ficará disponível ao longo de toda a programação da festa, que acontece aos finais de semana, até dia 8 de fevereiro

Quem visitar a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí neste fim de semana poderá aproveitar o evento para colocar a vacinação em dia. A Prefeitura mantém um posto móvel de imunização no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva, como parte das ações para facilitar o acesso da população às vacinas e ampliar a cobertura vacinal no município.

O atendimento ocorre às sextas-feiras, das 18h às 21h, e aos sábados e domingos, das 11h às 17h, durante toda a programação da festa, que segue até o dia 8 de fevereiro.

No local, estão disponíveis as seguintes vacinas:

Influenza (gripe) – até 31 de janeiro, para quem não se vacinou na campanha anterior;
HPV – para crianças e adolescentes de 9 a 19 anos;
Dengue – destinada ao público de 10 a 14 anos;
Tríplice viral - sarampo, caxumba e rubéola;
Febre amarela.

Para receber a dose, basta apresentar um documento com foto e, se houver, a caderneta de vacinação. Além do posto de vacinação, a estrutura do evento conta com um ambulatório e equipe de saúde formada por médico, enfermeira e técnico de enfermagem, garantindo atendimento imediato e suporte aos visitantes durante a festa.

