O Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para novos cursos gratuitos de qualificação. A iniciativa tem como objetivo oferecer novas oportunidades de aprendizado, geração de renda e desenvolvimento profissional.

Os interessados em participar, devem fazer a pré-inscrição, exclusivamente, pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, disponível no site da Prefeitura de Jundiaí. O envio do formulário é considerado como intenção de participação e não garante vaga, já que o critério de seleção segue a ordem de envio das inscrições - hora, minuto e segundo.

Cada participante poderá se inscrever em apenas um curso. A lista dos contemplados será publicada no site da Prefeitura. Os selecionados receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmar a matrícula. A falta de retorno em até 24 horas resultará no cancelamento da pré-inscrição.