O Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para novos cursos gratuitos de qualificação. A iniciativa tem como objetivo oferecer novas oportunidades de aprendizado, geração de renda e desenvolvimento profissional.
Os interessados em participar, devem fazer a pré-inscrição, exclusivamente, pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, disponível no site da Prefeitura de Jundiaí. O envio do formulário é considerado como intenção de participação e não garante vaga, já que o critério de seleção segue a ordem de envio das inscrições - hora, minuto e segundo.
Cada participante poderá se inscrever em apenas um curso. A lista dos contemplados será publicada no site da Prefeitura. Os selecionados receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmar a matrícula. A falta de retorno em até 24 horas resultará no cancelamento da pré-inscrição.
Em caso de cursos realizados em parceria com o SENAI, os contemplados deverão também enviar os documentos solicitados - RG, CPF, comprovante de residência e comprovante escolar - no momento da confirmação.
As fichas não contempladas ficarão em lista de espera e poderão ser chamadas em caso de desistência. O participante que desistir de um curso sem aviso prévio ficará impedido de se inscrever novamente por um período de três meses.
Cursos disponíveis - Parceria SENAI
Auxiliar de Almoxarifado
Vagas: 32
Carga horária: 160h
Período: 25/02/2026 a 22/07/2026
Aulas: quartas e sextas-feiras, das 13h às 17h
Local: Fundo Social de Solidariedade – av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Anhangabaú
Pré-requisitos: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 anos
Fundamentos de Inteligência Artificial generativa – Google Cloud
Vagas: 10
Carga horária: 20h
Período: 21/02/2026 a 07/03/2026
Aulas: aos sábados, das 8h10 às 17h20
Local: Senai Jundiaí – rua Engenheiro Roberto Mange, 95, Anhangabaú
Pré-requisito: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 18 anos
Inteligências artificiais generativas aplicadas à programação (ChatGPT)
Vagas: 10
Carga horária: 48h
Período: 21/02/2026 a 28/03/2026
Aulas: aos sábados, das 8h10 às 17h10
Local: Senai Jundiaí – rua Engenheiro Roberto Mange, 95, Anhangabaú
Pré-requisito: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 anos
Inteligências artificiais generativas aplicadas à programação (ChatGPT)
Vagas: 10
Carga horária: 48h
Período: 24/02/2026 a 19/03/2026
Aulas: terça a sexta-feira, das 18h30 às 22h
Local: Senai Jundiaí – rua Engenheiro Roberto Mange, 95, Anhangabaú
Pré-requisito: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 anos