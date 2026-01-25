A jundiaiense Eduarda Westemaier Ribera, de 21 anos, foi convocada para integrar a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, na Itália, e volta a representar o Brasil no maior evento esportivo do mundo. Atleta do esqui cross-country, ela será a representante de Jundiaí na competição e disputará sua segunda edição olímpica, consolidando uma trajetória construída no esporte desde 2015.

A convocação marca mais um capítulo de uma história que começou ainda na adolescência, movida por laços familiares e por um encontro casual com a modalidade. Influenciada pelo irmão Cristian Ribera, atleta com deficiência e referência no ski cross-country adaptado, Eduarda teve o primeiro contato com o esporte em uma vivência de um projeto social em Jundiaí e a experiência foi decisiva. “Quando eu vi o esporte, a gente se apaixonou de primeira. Eu acompanhei os treinos, fiquei interessada, até que um treinador me deixou treinar um dia. Foi a melhor vivência da minha vida”, relembra.

Sem neve no Brasil, a formação esportiva foi construída no asfalto, mais precisamente nas ruas do Distrito Industrial, em Jundiaí, com o roller-ski, equipamento que simula o esqui cross-country. A rotina de treinos se divide entre Jundiaí e São Paulo, com sessões diárias na rua, além de preparação física em academia. “A gente treina roller todos os dias da semana. Descansa só no domingo. É treino na rua mesmo, no asfalto, com foco em rendimento e evolução”, conta.