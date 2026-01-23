Quais os riscos de tocar em um morcego? O que fazer ao identificar um escorpião em casa? Essas são algumas das perguntas respondidas pela exposição da Vigilância em Saúde Ambiental (Visam) na Fábrica das Infâncias Japy.

Aberta para visitação gratuita até o próximo domingo (25), a mostra explica, de forma lúdica, a relação entre meio ambiente, saúde e animais sinantrópicos – aqueles que antes viviam em áreas silvestres e, com a expansão urbana, se adaptaram e passaram a conviver com os seres humanos, podendo transmitir zoonoses, causar acidentes e contaminar alimentos.

Segundo o gerente da Visam e médico-veterinário, Felipe Vita Pedrosa, a iniciativa une educação ambiental e prevenção. “O objetivo da exposição é unir diversão e educação sobre esse assunto, especialmente para as crianças, que têm um alto potencial para disseminar informações, seja na escola ou em casa”, explicou.

LEIA MAIS: