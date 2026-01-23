Quais os riscos de tocar em um morcego? O que fazer ao identificar um escorpião em casa? Essas são algumas das perguntas respondidas pela exposição da Vigilância em Saúde Ambiental (Visam) na Fábrica das Infâncias Japy.
Aberta para visitação gratuita até o próximo domingo (25), a mostra explica, de forma lúdica, a relação entre meio ambiente, saúde e animais sinantrópicos – aqueles que antes viviam em áreas silvestres e, com a expansão urbana, se adaptaram e passaram a conviver com os seres humanos, podendo transmitir zoonoses, causar acidentes e contaminar alimentos.
Segundo o gerente da Visam e médico-veterinário, Felipe Vita Pedrosa, a iniciativa une educação ambiental e prevenção. “O objetivo da exposição é unir diversão e educação sobre esse assunto, especialmente para as crianças, que têm um alto potencial para disseminar informações, seja na escola ou em casa”, explicou.
Cerca de 400 pessoas visitaram a exposição no primeiro dia. Os visitantes se vão se deparar com uma maquete com a representação de um bairro, dominó, boliche, jogo de damas, desenhos para colorir, e ainda amostras de espécimes preservados de animais sinantrópicos e peçonhentos. As produções serão expostas em um varal artístico.
A pequena Alice, de 9 anos, se divertiu e aprendeu. “Nem todo animal que parece fofinho podemos tocar. Devemos olhar o tênis antes de calçar pra ver se não tem escorpião”, disse. A mãe dela, a psicóloga Fernanda Cristina Simão, aprovou a iniciativa: “Muito legal a ideia de montar um espaço assim em que as crianças podem aprender brincando.”
Serviço
A exposição permanece nesta sexta-feira (23), até 17h, sábado (24) e domingo (25), das 9h às 12h. A Fábrica das Infâncias Japy fica na Rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens.