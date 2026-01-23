O Galo estreia na Série A3 do Campeonato Paulista hoje (23), às 20h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, diante da Itapirense, pela 1ª rodada da competição. A equipe jundiaiense inicia a campanha em busca do acesso jogando diante da torcida.

A partida será transmitida pela Rádio Difusora Jundiaí 810 AM, comandada por Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte.

Para o confronto desta noite, o Galo não poderá contar com os meio-campistas Filipinho e Thomas Lamin, o zagueiro Maykon, e os recém-contratados Emanuel Neco (atacante) e Mateus Henrique (zagueiro). Todos são baixas por lesão.