O Galo estreia na Série A3 do Campeonato Paulista hoje (23), às 20h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, diante da Itapirense, pela 1ª rodada da competição. A equipe jundiaiense inicia a campanha em busca do acesso jogando diante da torcida.
A partida será transmitida pela Rádio Difusora Jundiaí 810 AM, comandada por Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte.
Para o confronto desta noite, o Galo não poderá contar com os meio-campistas Filipinho e Thomas Lamin, o zagueiro Maykon, e os recém-contratados Emanuel Neco (atacante) e Mateus Henrique (zagueiro). Todos são baixas por lesão.
FORMATO
A competição tem início nesta sexta-feira e a decisão está prevista para acontecer em 26 de abril.
Não há divisão de grupos. As 16 equipes se enfrentam em turno único com as duas últimas sendo rebaixadas e as oito mais bem classificadas avançam às quartas de final, quando é iniciado o mata-mata. Nesta fase eliminatória, em jogos de ida e volta, o empate no placar agregado leva a disputa aos pênaltis.
INGRESSOS
Os ingressos estão disponíveis no site ingressodevantagens.com.br. Para adquirir, basta clicar na opção do jogo do Paulista que aparece na tela inicial, selecionar o tipo e a quantidade de ingressos que deseja comprar, criar um rápido cadastro com o seu CPF e efetuar o pagamento, que pode ser feito através do PIX ou cartão de crédito. Para entrar no estádio, basta apresentar o QR Code gerado no site após a confirmação do pagamento.
Os torcedores também poderão comprar os ingressos na bilheteria do estádio, no dia do jogo, com horário a ser definido pelo clube. A orientação é para que os torcedores garantam seus ingressos com antecedência para evitar filas.
VALORES
Os preços variam de: Arquibancada: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) e Cadeira Coberta: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). Para a compra da meia-entrada, o clube informa que é obrigatório a apresentação de um documento oficial que comprove o seu direito.