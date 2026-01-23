23 de janeiro de 2026
UM SUSPEITO PRESO

PM apreende mais de 3 kg de cocaína, maconha e crack no Varjão

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Na sacola que ele carregava os PMs localizaram as porções de drogas
Policiais militares da 1ª Cia do 11º Batalhão prenderam um homem por tráfico de drogas no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, nesta quinta-feira (22). Na ação, foram apreendidos mais de 3,5 kg de entorpecentes, entre maconha, cocaína, crack e ice.

Os PMs realizavam patrulhamento em uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas quando avistaram um homem carregando uma sacola e demonstrando atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu em direção a uma área de mata.

Após acompanhamento por alguns metros, ele foi alcançado. No momento da abordagem, passou a apresentar comportamento agressivo, sendo necessário o uso progressivo da força para sua contenção.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, ao verificarem a sacola que ele carregava, os policiais localizaram diversos invólucros contendo drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, e o homem foi conduzido à delegacia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

