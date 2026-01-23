Policiais militares da 1ª Cia do 11º Batalhão prenderam um homem por tráfico de drogas no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, nesta quinta-feira (22). Na ação, foram apreendidos mais de 3,5 kg de entorpecentes, entre maconha, cocaína, crack e ice.

Os PMs realizavam patrulhamento em uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas quando avistaram um homem carregando uma sacola e demonstrando atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu em direção a uma área de mata.

Após acompanhamento por alguns metros, ele foi alcançado. No momento da abordagem, passou a apresentar comportamento agressivo, sendo necessário o uso progressivo da força para sua contenção.