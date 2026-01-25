As vendas de veículos elétricos aumentam ano a ano, mas a infraestrutura para atender essa demanda ainda engatinha. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), há 75 pontos não particulares de recarga de veículos, os chamados eletropostos. Deste total, quase 70% está em Jundiaí, que detém também quase 70% da frota. Há municípios, porém, que têm uma opção ou sequer têm.
Os números são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), que mostram que a infraestrutura para atender a demanda de elétricos ainda é pequena na RMJ. Por conta disso, ainda que muitas pessoas achem este tipo de alternativa mais econômica e viável no meio urbano, só investem em um veículo elétrico quando têm condições de também adaptar a residência para o carregamento, geralmente utilizando placas fotovoltaicas para captação de energia solar.
Os dados da ABVE mostram que os eletropostos estão distribuídos da seguinte forma na RMJ:
- Jundiaí: 51, sendo 39 AC (recarga lenta) e 12 DC (recarga rápida)
- Cabreúva: não tem eletropostos, segundo a ABVE
- Campo Limpo Paulista: 1 AC (recarga lenta)
- Itupeva: 8, sendo 6 AC (recarga lenta) e 2 DC (recarga rápida)
- Jarinu: 4, sendo2 AC (recarga lenta) e 2 DC (recarga rápida)
- Louveira: 10, sendo 4 AC (recarga lenta) e 6 DC (recarga rápida)
- Várzea Paulista: 1 AC (recarga lenta)
Por outro lado, quando se olha para a frota de elétricos da região, sem considerar híbridos, percebe-se que o carregamento residencial é alternativa para a maioria dos veículos. A RMJ concentra 1.571 veículos alimentados exclusivamente por energia elétrica.
A distribuição dos carros elétricos na região se dá da seguinte forma:
- 41 em Cabreúva (sem eletropostos)
- 62 em Campo Limpo Paulista (um eletroposto)
- 227 em Itupeva (28,7 veículos para cada eletroposto)
- 21 em Jarinu (5,2 veículos para cada eletroposto)
- 1.099 em Jundiaí (21,5 veículos para cada eletroposto)
- 77 em Louveira (7,7 veículos para cada eletroposto)
- 44 em Várzea Paulista (um eletroposto)
Essa distribuição mostra que, embora Jundiaí detenha a maior quantidade de veículos elétricos e eletropostos, não há necessariamente equilíbrio entre a frota e o número de eletropostos, visto que há cidades na região com frota pequena, mas cortadas por grandes rodovias, como Louveira e Jarinu. Neste tipo de situação, os eletropostos não alimentam apenas a frota do município, mas também viajantes.
Infraestrutura
Em todo o Estado de São Paulo, há frota de 62.157 veículos elétricos. O estado também é o que detém maior quantidade de eletropostos: 4.777, sendo 3.937 de recarga lenta e 840 de recarga rápida. Dentro do estado, os municípios com mais eletropostos são São Paulo (2.116), Campinas (194) e Barueri (141).
O número do Estado de São Paulo representa cerca de 1/4 do Brasil, que conta com 16.880 estabelecimentos do tipo. E o crescimento é expressivo nos últimos anos. Em dezembro de 2021, o país tinha apenas 800 eletropostos. O número mais que triplicou no fim de 2022 e, em dezembro de 2023, já eram 4.300. Até o fim de 2024, o número praticamente triplicou novamente, o que mostra a rápida expansão deste tipo de negócio.