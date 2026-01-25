Essa distribuição mostra que, embora Jundiaí detenha a maior quantidade de veículos elétricos e eletropostos, não há necessariamente equilíbrio entre a frota e o número de eletropostos, visto que há cidades na região com frota pequena, mas cortadas por grandes rodovias, como Louveira e Jarinu. Neste tipo de situação, os eletropostos não alimentam apenas a frota do município, mas também viajantes.

Infraestrutura

Em todo o Estado de São Paulo, há frota de 62.157 veículos elétricos. O estado também é o que detém maior quantidade de eletropostos: 4.777, sendo 3.937 de recarga lenta e 840 de recarga rápida. Dentro do estado, os municípios com mais eletropostos são São Paulo (2.116), Campinas (194) e Barueri (141).

O número do Estado de São Paulo representa cerca de 1/4 do Brasil, que conta com 16.880 estabelecimentos do tipo. E o crescimento é expressivo nos últimos anos. Em dezembro de 2021, o país tinha apenas 800 eletropostos. O número mais que triplicou no fim de 2022 e, em dezembro de 2023, já eram 4.300. Até o fim de 2024, o número praticamente triplicou novamente, o que mostra a rápida expansão deste tipo de negócio.