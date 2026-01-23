Mesmo antes do encerramento do mês, janeiro de 2026 já supera o volume total de chuvas registrado em janeiro de 2025. Até esta quinta-feira (22), foram 352 milímetros, enquanto em todo o mês de janeiro do ano passado o acumulado foi de 327 milímetros.
O trabalho integrado da Prefeitura de Jundiaí, através da Defesa Civil, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e da Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), tem minimizado os impactos das chuvas intensas registradas neste início de ano.
Entre os principais fatores que contribuíram para esse resultado está o trabalho preventivo realizado pela prefeitura ao longo de todo o ano de 2025, com limpeza e desobstrução de galerias e ações de desassoreamento.
“Mesmo com grandes volumes de água em curto espaço de tempo, a cidade apresentou boa fluidez. Isso é resultado das ações preventivas, como o desassoreamento de rios, lagos e córregos, limpeza de galerias pluviais, bocas de lobo, valas e margens dos rios, além de melhorias pontuais na drenagem de alguns bairros”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Coronel Gimenez.
Agilidade e pronta resposta
O fortalecimento da própria Defesa Civil, que teve o efetivo ampliado em 100%, passando de 8 para 16 agentes em 2025, também tem colaborado para garantir o atendimento à população de forma rápida e eficiente. Além disso, houve alteração na jornada de trabalho para a escala 12×36, com equipes atuando de segunda a segunda, ampliando a cobertura e a agilidade no atendimento.
Gimenez também ressaltou a participação da população como um dos pontos essenciais para a prevenção, com o descarte correto do lixo nos dias e horários adequados e o trabalho das equipes do Departamento de Limpeza Pública (Limpub), com os serviços do Cata-Treco, coleta de lixos orgânico e recicláveis e dos sete ecopontos espalhados pela cidade.
Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.