Mesmo antes do encerramento do mês, janeiro de 2026 já supera o volume total de chuvas registrado em janeiro de 2025. Até esta quinta-feira (22), foram 352 milímetros, enquanto em todo o mês de janeiro do ano passado o acumulado foi de 327 milímetros.

O trabalho integrado da Prefeitura de Jundiaí, através da Defesa Civil, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e da Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), tem minimizado os impactos das chuvas intensas registradas neste início de ano.

