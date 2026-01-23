23 de janeiro de 2026
ATENDIMENTO

Procon Móvel orienta visitantes durante a 41ª Festa da Uva

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A maior procura de atendimento está relacionada a dúvidas sobre prazos de entrega, principalmente em compras realizadas pela internet e em lojas físicas
O Procon Jundiaí está com uma unidade móvel instalada na 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, realizando atendimentos à população durante todos os dias do evento. O Procon Móvel está estacionado ao lado esquerdo da marquise da entrada principal do Parque da Uva.

A ação tem como objetivo orientar e auxiliar os consumidores sobre seus direitos, registrar reclamações e prestar informações relacionadas às relações de consumo. Durante a Festa da Uva, os visitantes podem esclarecer dúvidas sobre compras, contratos, trocas de produtos, prazos de entrega, entre outros temas ligados ao Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com o diretor do Procon Jundiaí, Marcelo Canale, a presença da unidade móvel no evento amplia o acesso da população aos serviços do órgão. “A Festa da Uva recebe milhares de pessoas, e estar presente aqui é uma forma de aproximar o Procon dos consumidores, oferecendo orientação rápida e direta”, destacou.

Segundo Canale, a maior procura está relacionada a dúvidas sobre prazos de entrega, principalmente em compras realizadas pela internet e em lojas físicas. “Os consumidores têm buscado a unidade móvel para esclarecer questões sobre compras e direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor”, completou.

Horário de atendimento do Procon Móvel na Festa da Uva
Sextas-feiras: das 18h às 21h;
Sábados: das 10h às 14h e das 18h às 21h;
Domingos: das 10h às 14h e das 18h às 21h.

