23 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TRANSPORTE

Linha 7-Rubi de trem terá operação especial no dia 25 de janeiro

Por Redação | TIC Trens
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / TIC Trens
Das 4h à meia-noite, a circulação terá intervalo de 10 minutos entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Vila Aurora e 20 minutos entre Vila Aurora e Jundiaí
Das 4h à meia-noite, a circulação terá intervalo de 10 minutos entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Vila Aurora e 20 minutos entre Vila Aurora e Jundiaí

Neste domingo (25), a Linha 7-Rubi opera com programação especial devido a uma atividade de manutenção programada para a poda de árvores. A intervenção é necessária para garantir a segurança operacional.

Das 4h à meia-noite, os trens circularão com intervalo de 10 minutos entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Vila Aurora. Já no trecho entre as estações Vila Aurora e Jundiaí, o intervalo programado será de 20 minutos. Durante este período, os embarques e desembarques nas estações Perus e Caieiras serão realizados na mesma plataforma. Os passageiros serão orientados por Agentes de Atendimento e Segurança nas estações, assim como por meio de avisos sonoros.

LEIA MAIS:

Sobre a TIC Trens

A TIC Trens é a concessionária responsável pela implantação, operação e manutenção do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, primeiro trem de média velocidade do Brasil. O serviço expresso conectará São Paulo a Campinas, alcançando até 140 km/h e capacidade para aproximadamente 860 passageiros por viagem. Também haverá o Trem Intermetropolitano (TIM), entre Jundiaí e Campinas em um trajeto de 44 quilômetros e tempo estimado de até 33 minutos. A TIC Trens ainda é responsável pela operação, manutenção e modernização da Linha 7-Rubi de trens metropolitanos, entre as estações Palmeiras-Barra Funda a Jundiaí, com 57 quilômetros de extensão.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários