Neste domingo (25), a Linha 7-Rubi opera com programação especial devido a uma atividade de manutenção programada para a poda de árvores. A intervenção é necessária para garantir a segurança operacional.

Das 4h à meia-noite, os trens circularão com intervalo de 10 minutos entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Vila Aurora. Já no trecho entre as estações Vila Aurora e Jundiaí, o intervalo programado será de 20 minutos. Durante este período, os embarques e desembarques nas estações Perus e Caieiras serão realizados na mesma plataforma. Os passageiros serão orientados por Agentes de Atendimento e Segurança nas estações, assim como por meio de avisos sonoros.

LEIA MAIS:

Sobre a TIC Trens