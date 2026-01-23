Neste domingo (25), a Linha 7-Rubi opera com programação especial devido a uma atividade de manutenção programada para a poda de árvores. A intervenção é necessária para garantir a segurança operacional.
Das 4h à meia-noite, os trens circularão com intervalo de 10 minutos entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Vila Aurora. Já no trecho entre as estações Vila Aurora e Jundiaí, o intervalo programado será de 20 minutos. Durante este período, os embarques e desembarques nas estações Perus e Caieiras serão realizados na mesma plataforma. Os passageiros serão orientados por Agentes de Atendimento e Segurança nas estações, assim como por meio de avisos sonoros.
Sobre a TIC Trens
A TIC Trens é a concessionária responsável pela implantação, operação e manutenção do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, primeiro trem de média velocidade do Brasil. O serviço expresso conectará São Paulo a Campinas, alcançando até 140 km/h e capacidade para aproximadamente 860 passageiros por viagem. Também haverá o Trem Intermetropolitano (TIM), entre Jundiaí e Campinas em um trajeto de 44 quilômetros e tempo estimado de até 33 minutos. A TIC Trens ainda é responsável pela operação, manutenção e modernização da Linha 7-Rubi de trens metropolitanos, entre as estações Palmeiras-Barra Funda a Jundiaí, com 57 quilômetros de extensão.