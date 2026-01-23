23 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CAPTURADO

GM prende criminoso sexual condenado por estupro de vulnerável

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O criminoso foi conduzido à delegacia, onde o mandado judicial foi cumprido
O criminoso foi conduzido à delegacia, onde o mandado judicial foi cumprido

Um estuprador de vulnerável, condenado a 12 anos de prisão em regime fechado, foi capturado por guardas municipais no bairro Pinheirinho, em Itatiba, na manhã desta sexta-feira (23).

Os GMs Rilson e Ferreira realizavam patrulhamento pela região quando suspeitaram da atitude de um homem. Durante a abordagem e consulta aos sistemas, foi constatado que havia mandado de prisão em aberto, com condenação definitiva, pelo crime de estupro de vulnerável cometido em outra cidade.

O criminoso foi conduzido à delegacia, onde o mandado judicial foi cumprido.

Na sequência, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá a pena imposta pela Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários