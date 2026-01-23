Um estuprador de vulnerável, condenado a 12 anos de prisão em regime fechado, foi capturado por guardas municipais no bairro Pinheirinho, em Itatiba, na manhã desta sexta-feira (23).

Os GMs Rilson e Ferreira realizavam patrulhamento pela região quando suspeitaram da atitude de um homem. Durante a abordagem e consulta aos sistemas, foi constatado que havia mandado de prisão em aberto, com condenação definitiva, pelo crime de estupro de vulnerável cometido em outra cidade.

O criminoso foi conduzido à delegacia, onde o mandado judicial foi cumprido.