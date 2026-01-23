23 de janeiro de 2026
'TREZOITÃO'

Homem é preso após dar tiro para o alto em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os guardas apreenderam um revólver calibre 38
Guardas municipais do Vetor Oeste prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo, após ele efetuar um disparo para o alto, nesta quinta-feira (22), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí.

Os GMs Artur e o subinspetor Élcio realizavam patrulhamento quando foram abordados por um transeunte, que informou ter visto um homem efetuando disparos para o alto na Estrada Municipal do Varjão.

As equipes se deslocaram até o local e encontraram dois homens em motocicletas, parados e conversando. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos iniciaram fuga, porém um deles foi alcançado e abordado.

Durante a revista pessoal, os guardas localizaram com o suspeito um revólver calibre 38, municiado.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

