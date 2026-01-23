Guardas municipais do Vetor Oeste prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo, após ele efetuar um disparo para o alto, nesta quinta-feira (22), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí.
Os GMs Artur e o subinspetor Élcio realizavam patrulhamento quando foram abordados por um transeunte, que informou ter visto um homem efetuando disparos para o alto na Estrada Municipal do Varjão.
As equipes se deslocaram até o local e encontraram dois homens em motocicletas, parados e conversando. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos iniciaram fuga, porém um deles foi alcançado e abordado.
Durante a revista pessoal, os guardas localizaram com o suspeito um revólver calibre 38, municiado.
Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.