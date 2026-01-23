O Procon-SP (estadual), vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo de SP, entregou nesta quinta-feira (22) 15 veículos zero quilômetro para uso de Procons municipais conveniados, em atividades de fiscalização e orientação a consumidores e fornecedores. As cidades beneficiadas foram: Iperó, Itapevi, Jaborandi, Mirassol, Morro Agudo, Paraguaçu Paulista, Paulínia, Porto Feliz, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Gertrudes, Serra Negra, Severínia, São Joaquim da Barra, Tremembé e Várzea Paulista.
Esta doação é parte de um acordo firmado entre o Ministério Público e a Stellantis, compreendendo ainda 12 vans que serão usadas pela Fundação Procon-SP como unidades móveis de atendimento, distribuídas entre os 8 núcleos regionais que funcionam em Bauru, Campinas, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Santos e Sorocaba.
A cerimônia de entrega dos veículos aconteceu no Palácio dos Campos Elíseos, sede da Secretaria da Justiça e Cidadania, na Capital, com a presença de dirigentes de Procons municipais, prefeitos, vereadores, além de dirigentes e servidores do Procon-SP e da Secretaria.
A dirigente do Procon de Iperó Mayara Marques de Freitas, que esteve representando os Procons municipais conveniados, ressaltou que a doação significa a possibilidade de os órgãos locais concretizarem as ações em defesa do consumidor "Essa entrega de veículo é muito importante para que a gente possa ajudar a população e, inclusive, agilizar o atendimento nos bairros mais distantes da cidade."
O Prefeito de Santa Gertrudes, Gino da Farmácia, disse que a doação era importante para os municípios com menos recursos terem uma ferramenta para trabalhar na defesa do consumidor.
O promotor de justiça, Denilson de Souza Freitas, representando o MP-SP, destacou em sua fala a importância das interações sociais para o desenvolvimento humano: "E é isso que nós precisamos fazer, é cada vez mais somar os nossos esforços para que a sociedade possa ser acolhida e atendida em seus anseios. Hoje desejo que os bens que serão entregues aos municípios não sejam apenas veículos, ou meios de transporte, mas sim que sejam verdadeiros caminhos para a proteção das pessoas mais necessitadas".
“Trata-se de uma política de governo do estado a aproximação com os municípios e de prover os Procons Municipais com equipamentos para que eles façam o trabalho em prol da população. Procon é sinônimo de cidadania, de respeito e atendimento à sociedade. A entrega desses equipamentos é uma forma de reforçar esse trabalho de proteção ao consumidor e também de harmonização das relações de consumo”, afirmou o Luiz Orsatti, Diretor-Executivo do Procon-SP.
Para Raul Christiano, Secretário-Executivo da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, "Os Procons municipais ganharam uma importante ferramenta para o desenvolvimento do trabalho na busca da harmonia da relação entre o comércio e os consumidores. Essa atitude do Ministério Público de possibilitar que os recursos possam fortalecer ainda mais o papel e a representação dos Procons locais é um presente muito importante, lembrando também que o próprio Procon-SP recebeu 12 vans para levar suas atividades itinerantes pelo Estado. O governador pediu para que eu agradecesse muito essa iniciativa do Doutor Denílson e que saudasse os prefeitos aqui por receberem esse benefício".
O Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) e a Secretaria Estadual de Saúde também receberam veículos devido aos serviços prestados à sociedade. Além de instituições do Rio Grande do Sul, em razão do estado ter sido vitimado pelas enchentes em 2024.