O Prefeito de Santa Gertrudes, Gino da Farmácia, disse que a doação era importante para os municípios com menos recursos terem uma ferramenta para trabalhar na defesa do consumidor.

O promotor de justiça, Denilson de Souza Freitas, representando o MP-SP, destacou em sua fala a importância das interações sociais para o desenvolvimento humano: "E é isso que nós precisamos fazer, é cada vez mais somar os nossos esforços para que a sociedade possa ser acolhida e atendida em seus anseios. Hoje desejo que os bens que serão entregues aos municípios não sejam apenas veículos, ou meios de transporte, mas sim que sejam verdadeiros caminhos para a proteção das pessoas mais necessitadas".

“Trata-se de uma política de governo do estado a aproximação com os municípios e de prover os Procons Municipais com equipamentos para que eles façam o trabalho em prol da população. Procon é sinônimo de cidadania, de respeito e atendimento à sociedade. A entrega desses equipamentos é uma forma de reforçar esse trabalho de proteção ao consumidor e também de harmonização das relações de consumo”, afirmou o Luiz Orsatti, Diretor-Executivo do Procon-SP.