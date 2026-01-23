Lembranças de Carnaval envolvem muita cor, brilho e alegria, com itens como máscaras, serpentinas, confetes, fantasias e samba, sendo um período de descontração e bem-estar social antes da Quaresma, com manifestações que vão de desfiles de escolas de samba a blocos de rua, além de lembrancinhas artesanais como máscaras ou sombrinhas decoradas para presentear.

E as canções carnavalescas são memoráveis em cada folião.

Nestes dias que antecedem a nossa maior festa popular, atendo o apelo de muitos amigos saudosistas, para recordar o romance musical, em que o compositor Herivelto Martins e a grande cantora Dalva de Oliveira inspiraram todo o Brasil a se emocionar. O sofrimento da separação do casal motivou belas canções de amor.

Herivelto iniciou este belo romance musical com “Cabelos brancos”:

Não falem desta mulher perto de mim / Não falem pra não lembrar minha dor / Já fui moço, já gozei a mocidade / Se me lembro dela me dá saudade / Por ela vivo aos trancos e barrancos /Respeitem ao menos os meus cabelos brancos / e agora em homenagem ao meu fim / não falem desta mulher perto de mim.

A resposta de Dalva não tardou em Segredo:

Teu mal é comentar o passado,/ ninguém precisa saber/ o que houve entre nós dois,/ primeiro é preciso julgar/ para depois condenar.

A réplica de Herivelto veio com Caminhemos:

Não, eu não posso lembrar que te amei/Não, eu preciso esquecer que sofri/Faça de conta que o tempo passou/E que tudo entre nós terminou/E que a vida não continuou pra nós dois/

Caminhemos, talvez nos vejamos depois/Vida comprida, estrada alongada/Parto à procura de alguém/Ou à procura de nada.../Vou indo caminhando/Sem saber aonde chegar/Quem sabe na volta/Te encontre no mesmo lugar

A tréplica de Dalva veio com Tudo acabado:

Tudo acabado entre nós,/ já não há mais nada/ Tudo acabado entre nós/ hoje de madrugada/

Você chorou e eu chorei /você partiu e eu fiquei/ Destruímos hoje o que podia ser depois.

O rebate de Herivelto, Ave Maria no Morro:

Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora no morro já vive pertinho do céu.

Não faltou a resposta de Dalva em Errei sim:

Errei sim, /Manchei o teu nome/Mas foste tu mesmo o culpado/Deixavas-me em casa/Me trocando pela orgia/Faltando sempre/Com a tua companhia

O tempo passou, as coisas se acalmaram. Herivelto e Dalva seguiram por caminhos diferentes.

Foi com a chegada de um Carnaval que as mágoas se cicatrizaram. Dalva interpretou com fervor de seu talento, que jamais ultrapassara durante sua carreira artística, a inesquecível canção: Bandeira Branca

Bandeira Branca, Amor/Não Posso Mais/Pela Saudade/Que Me Invade/Eu Peço Paz/ Saudade Mal De Amor, De Amor/Saudade Dor Que Dói Demais/Vem Meu Amor/ Bandeira Branca/ Eu Peço Paz.

Neste belo duelo musical, que embalou os suspiros de toda a geração de uma época, quem mais ganhou foi a canção brasileira e todos nós, que nos entregamos na alegria e na diversão de um sempre gostoso Carnaval.

Guaraci Alvarenga é advogado