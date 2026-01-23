Em tempos de modernidade e consumo cada vez mais digital, as compras feitas por aplicativos tornaram-se parte da rotina de muitas famílias. Com esse crescimento, aumenta também a demanda por profissionais responsáveis pelas entregas. Em Jundiaí, moradores têm encontrado nessa atividade uma alternativa para complementar a renda ou até mesmo garantir o sustento da casa, utilizando o próprio carro como ferramenta de trabalho e faturando próximo dos R$ 400 diariamente.

É o caso de Anderson Lacerda Silva, de 38 anos, casado e pai de duas filhas. Ele começou a fazer entregas por aplicativo para reforçar o orçamento familiar enquanto ainda mantinha outro emprego. “É importante ganhar esse dinheiro extra. Com ele consigo ajudar no estudo das minhas filhas e também estou conseguindo construir a nossa casa”, conta.

Há pouco mais de uma semana, Anderson foi desligado do trabalho fixo e as entregas passaram a ser sua principal fonte de renda. Atualmente, ele trabalha cerca de cinco horas por dia, percorre em torno de 80 quilômetros diários e fatura, em média, R$ 350 no período. Apesar de buscar uma nova colocação formal, ele afirma que pretende continuar com as entregas.”O número de entregas varia, mas tem dias em que chego a fazer mais de 120”, relata.