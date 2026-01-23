Em tempos de modernidade e consumo cada vez mais digital, as compras feitas por aplicativos tornaram-se parte da rotina de muitas famílias. Com esse crescimento, aumenta também a demanda por profissionais responsáveis pelas entregas. Em Jundiaí, moradores têm encontrado nessa atividade uma alternativa para complementar a renda ou até mesmo garantir o sustento da casa, utilizando o próprio carro como ferramenta de trabalho e faturando próximo dos R$ 400 diariamente.
É o caso de Anderson Lacerda Silva, de 38 anos, casado e pai de duas filhas. Ele começou a fazer entregas por aplicativo para reforçar o orçamento familiar enquanto ainda mantinha outro emprego. “É importante ganhar esse dinheiro extra. Com ele consigo ajudar no estudo das minhas filhas e também estou conseguindo construir a nossa casa”, conta.
Há pouco mais de uma semana, Anderson foi desligado do trabalho fixo e as entregas passaram a ser sua principal fonte de renda. Atualmente, ele trabalha cerca de cinco horas por dia, percorre em torno de 80 quilômetros diários e fatura, em média, R$ 350 no período. Apesar de buscar uma nova colocação formal, ele afirma que pretende continuar com as entregas.”O número de entregas varia, mas tem dias em que chego a fazer mais de 120”, relata.
Robson Silva ressalta flexibilidade, qualidade de vida e bons ganhos financeiros com a nova rotina
Quem também encontrou nas entregas uma mudança significativa de rotina foi Robson Silva, de 42 anos. Após 23 anos trabalhando em lojas de shopping, ele decidiu apostar no novo modelo de trabalho. “Não tinha tempo para nada. Soube da possibilidade de fazer as entregas, com um ganho legal, e não pensei duas vezes”, explica.
Ele destaca a flexibilidade como um dos principais benefícios. “Faço meu próprio horário, tenho mais liberdade, mais qualidade de vida e consigo aproveitar melhor o tempo com meus três filhos.” Segundo ele, a jornada média é de seis horas por dia, com ganhos que podem chegar a R$ 380 diários.
Comércio também ganha
O crescimento das entregas por aplicativo também impacta o comércio local. Muitos estabelecimentos passaram a funcionar como pontos de retirada e entrega de encomendas. André Araújo, vendedor de uma distribuidora em Jundiaí, afirma que a estratégia trouxe resultados positivos. Para ele, a adaptação à nova dinâmica de consumo é fundamental para acompanhar as transformações do mercado.
“Clientes e entregadores vêm até aqui e acabam circulando pela loja. Isso fez com que as vendas aumentassem em torno de 40%”, afirma.
André Araújo afirma que as vendas aumentaram devido ao grande fluxo de pessoas na loja
Cada site tem suas próprias regras, mas de modo geral é preciso que o interessado seja maior de 18 anos, tenha CNH, veículo compatível (moto/carro/utilitário com baú/mochila para moto) e, geralmente, abrir um MEI (Microempreendedor Individual) .