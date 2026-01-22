22 de janeiro de 2026
CHECAGEM DE VALORES

DAE faz releitura de faturas nas regiões Sul e Oeste

Por Divulgação | DAE
| Tempo de leitura: 1 min
A releitura das faturas será realizada pela própria DAE, de forma organizada, conforme a região e a conta emitida
O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Jundiaí informa que moradores das regiões Sul e Vetor Oeste não precisam mais entrar em contato com a empresa para solicitar releitura de contas devido a ocorrência de água com coloração marrom registrada por moradores nos últimos dias.

A empresa afirma que “a releitura das faturas será realizada pela própria DAE, de forma organizada, conforme a região e a conta emitida”.

Confira, abaixo, a nota emitida pela DAE:

Nota oficial

A DAE Jundiaí orienta que, em função da ocorrência de água com coloração em algumas regiões da cidade, não é mais necessário entrar em contato com a Central de Relacionamento (0800 0133 155) nem procurar os Postos de Atendimento para solicitar releitura de contas.

A releitura das faturas será realizada pela própria DAE, de forma organizada, conforme a região e a conta emitida.

Os canais de atendimento da empresa permanecem disponíveis para munícipes que necessitem tratar outros assuntos relacionados ao abastecimento de água ou realizar solicitações que não estejam vinculadas a essa ocorrência específica.

A DAE Jundiaí reafirma seu compromisso com a qualidade dos serviços prestados, a transparência nas informações e o atendimento responsável à população.

Assessoria de Comunicação DAE Jundiaí

