A Prefeitura de Jundiaí está viabilizando a construção da piscina pública semiolímpica do Complexo Aquático Devanir Penteado Júnior, que fica no CECE Dr. Nicolino de Lucca, o Bolão. O término da obra está previsto para o começo do segundo semestre deste ano e foi retomada em meados de 2025, depois de um ano paralisada.

A nova piscina terá 25 metros de comprimento, 12,5m de largura e de 1,3m a 1,5m de profundidade. Será utilizada por alunos de todas as idades, inscritos nos programas Escola de Esporte, Esporte Maior, Esporte para Todos e no Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA). O projeto da piscina contempla elevador, prainha para lava-pés, rampa de acesso com corrimão e profundidade reduzida, o que facilita o trabalho dos educadores esportivos.

O prefeito Gustavo Martinelli reforçou o compromisso da gestão em melhorar a infraestrutura urbana e promover a inclusão social por meio do esporte. “Estamos trabalhando nas obras da piscina adaptada e na manutenção dos ginásios, essenciais para que todos possam praticar atividade física num ambiente mais agradável, seguro e acolhedor”, afirmou.