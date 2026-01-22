A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), está revitalizando mais um centro esportivo da cidade. O CECE Dr. Nicolino de Lucca, o Bolão, vem passando por melhorias nos ginásios principal e anexo, com obras nos tetos dos dois equipamentos esportivos, além do reparo do piso do ginásio maior. O Bolão completa 73 anos em 2026.
As 12 claraboias da cúpula do ginásio principal foram trocadas e receberam uma manta impermeabilizante. Também passou a ter um sistema que facilita o escoamento da água da chuva, impedindo o vazamento para dentro da praça esportiva. Já o anexo do Bolão contou com a limpeza das calhas e reparos no telhado.
Segundo a secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi, a ideia é melhorar as condições de todo o centro esportivo, criando uma maior ambiência para os educadores esportivos, alunos, atletas e munícipes que frequentam o Bolão. “Em breve, vamos abrir a licitação para ampliar o ginásio anexo, com arquibancada, vestiários, sanitários, sala de materiais e cabine de imprensa. Também está no nosso radar a melhoria da pista de atletismo, da piscina olímpica e da casa de máquinas”, comentou.
Piscina semiolímpica
A Prefeitura de Jundiaí está viabilizando a construção da piscina pública semiolímpica do Complexo Aquático Devanir Penteado Júnior, que fica no CECE Dr. Nicolino de Lucca, o Bolão. O término da obra está previsto para o começo do segundo semestre deste ano e foi retomada em meados de 2025, depois de um ano paralisada.
A nova piscina terá 25 metros de comprimento, 12,5m de largura e de 1,3m a 1,5m de profundidade. Será utilizada por alunos de todas as idades, inscritos nos programas Escola de Esporte, Esporte Maior, Esporte para Todos e no Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA). O projeto da piscina contempla elevador, prainha para lava-pés, rampa de acesso com corrimão e profundidade reduzida, o que facilita o trabalho dos educadores esportivos.
O prefeito Gustavo Martinelli reforçou o compromisso da gestão em melhorar a infraestrutura urbana e promover a inclusão social por meio do esporte. “Estamos trabalhando nas obras da piscina adaptada e na manutenção dos ginásios, essenciais para que todos possam praticar atividade física num ambiente mais agradável, seguro e acolhedor”, afirmou.