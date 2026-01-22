A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), informa sobre a prorrogação do prazo de inscrições para representantes da sociedade civil interessados em participar da composição do Conselho durante a gestão 2026–2028.
A decisão foi tomada para ampliar a participação da sociedade civil organizada no processo eleitoral e garantir uma representação plural e democrática no colegiado, responsável por deliberar e acompanhar as políticas públicas voltadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes no município.
Com a prorrogação, um novo calendário foi definido. As inscrições seguem abertas até o dia 26 de janeiro de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente de forma eletrônica, por meio do site oficial do CMDCA, neste link.
Novo calendário do processo eleitoral – CMDCA 2026–2028
- 16 de janeiro de 2026 – Publicação do calendário referente à prorrogação do Edital de Convocação para composição de mandato;
- 26 de janeiro de 2026 – Prazo final para inscrições de interessados, via site do CMDCA;
- 28 de janeiro de 2026 – Publicação, na Imprensa Oficial do Município, da lista de inscritos aptos e não aptos;
- 29 de janeiro de 2026 – Prazo final para apresentação de recursos em caso de indeferimento da inscrição;
- 30 de janeiro de 2026 – Término do prazo para análise dos recursos pela Comissão Eleitoral;
- 6 de fevereiro de 2026 – Publicação da lista final de inscritos aptos e não aptos para a Plenária Presencial;
- 10 de fevereiro de 2026 – Realização da Plenária Presencial para eleição dos conselheiros da sociedade civil;
- 13 de fevereiro de 2026 – Publicação, na Imprensa Oficial, da relação dos conselheiros eleitos.
A presidente do CMDCA, Maria Roseli Maestrello, reforça a importância da participação das entidades e representantes da sociedade civil. “O CMDCA é um espaço fundamental de diálogo e decisão sobre políticas públicas voltadas à infância e à adolescência. A participação da sociedade civil fortalece o controle social e contribui para a construção de uma cidade mais justa e protetiva para nossas crianças e adolescentes”, destaca.
A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Jundiaí, que reforça o convite para que organizações, entidades e lideranças da sociedade civil participem ativamente desse processo democrático.