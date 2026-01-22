A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), informa sobre a prorrogação do prazo de inscrições para representantes da sociedade civil interessados em participar da composição do Conselho durante a gestão 2026–2028.

A decisão foi tomada para ampliar a participação da sociedade civil organizada no processo eleitoral e garantir uma representação plural e democrática no colegiado, responsável por deliberar e acompanhar as políticas públicas voltadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes no município.

LEIA MAIS: