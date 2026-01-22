Uma mulher trans foi agredida pelo ex-marido no início da noite desta quarta-feira (21), em Louveira. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito, que havia deixado a prisão recentemente e possui diversas passagens criminais. Durante a abordagem, ele também tentou agredir os policiais, sendo necessário o uso de força física para contê-lo e algemá-lo nas mãos e nos pés.
O pedido de socorro partiu da própria vítima. A ocorrência foi atendida pelo cabo Correia e pela soldado Camila, que se preparavam para encerrar o expediente no momento do acionamento.
Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o suspeito bastante exaltado, do lado de fora da residência da vítima. Ele passou a desacatar a equipe com xingamentos e resistiu à abordagem, sendo imobilizado com intervenção física dos PMs.
Em relato aos policiais, a vítima informou que, no dia anterior, o ex-marido já havia ido até sua casa e a agredido. Na ocasião, a Polícia Militar chegou a ser acionada, mas o agressor fugiu antes da chegada da viatura. Nesta quarta-feira, ele retornou ao imóvel e, aproveitando-se do portão aberto, invadiu a residência e voltou a agredi-la.
A vítima e o agressor foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, levados ao Plantão Policial, onde o homem foi preso em flagrante por violência doméstica, agressão, dano patrimonial, lesão corporal dolosa, ameaça, desacato e resistência.