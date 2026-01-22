Uma mulher trans foi agredida pelo ex-marido no início da noite desta quarta-feira (21), em Louveira. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito, que havia deixado a prisão recentemente e possui diversas passagens criminais. Durante a abordagem, ele também tentou agredir os policiais, sendo necessário o uso de força física para contê-lo e algemá-lo nas mãos e nos pés.

O pedido de socorro partiu da própria vítima. A ocorrência foi atendida pelo cabo Correia e pela soldado Camila, que se preparavam para encerrar o expediente no momento do acionamento.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o suspeito bastante exaltado, do lado de fora da residência da vítima. Ele passou a desacatar a equipe com xingamentos e resistiu à abordagem, sendo imobilizado com intervenção física dos PMs.