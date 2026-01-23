A história da Festa da Uva de Jundiaí começa antes dos palcos, dos desfiles e das barracas. Ela nasce na terra, nas mãos calejadas dos agricultores e em um fenômeno raro da natureza: uma mutação genética que mudaria para sempre a identidade agrícola da cidade.
A terra, os imigrantes e o início dos parreirais
Jundiaí é a terra da uva desde o século 17. Em 1669, quando o município era apenas um povoado, o Cartório do 1º Ofício já registrava em nossas terras a produção e a venda de uva e vinho. No final do século XIX, Jundiaí passou a receber ondas de imigrantes italianos, vindos principalmente das regiões do Vêneto e da Lombardia. Eles encontraram na cidade da Serra do Japi um solo fértil, clima ameno e condições ideais para reproduzir o que já conheciam bem: o cultivo da videira.
Em pequenas propriedades familiares, começaram a plantar as primeiras mudas, ainda de forma experimental, adaptando as técnicas europeias à realidade brasileira. Os imigrantes trazem consigo a variedade de uva Isabel, mas foi a variedade Niagara, trazida do Alabama, nos Estados Unidos, que mais se adaptou ao solo jundiaiense. Desde 1893, já havia registro de plantação de uvas no bairro do Traviú.
Entre as famílias consideradas pioneiras no cultivo da uva em Jundiaí estão sobrenomes que até hoje fazem parte da memória da cidade, como Carbonari, Bonfiglioli, Fávaro, Roncoletta, Sarapico, Brunholi e Tomasetto. Esses agricultores foram responsáveis por estruturar os primeiros pomares comerciais de uva, introduzir práticas de poda mais eficientes e disseminar o uso da enxertia, técnica essencial para o fortalecimento das plantas.
A mutação que mudou a história
Foi nesse ambiente de experimentação e cuidado que ocorreu um dos episódios mais importantes da agricultura brasileira. Por volta de 1933, em um vinhedo da região do Traviú, produtores da família Carbonari perceberam algo incomum: um único ramo de uma videira de uva Niagara Branca passou a produzir frutos com coloração rosada. Não se tratava de uma variedade importada ou enxertada, mas de uma mutação genética espontânea, raríssima, que trouxe características superiores à fruta original.
A nova uva apresentava casca rosada, polpa mais adocicada, maior resistência a pragas e melhor adaptação ao clima da região. Rapidamente, mudas foram multiplicadas a partir daquele ramo original, dando origem à hoje consagrada Niágara Rosada de Jundiaí — uma variedade que colocaria o município no mapa nacional da fruticultura, hoje reconhecida pela indicação de procedência, com Indicação Geográfica (IG) da Uva Niagara Rosada de Jundiahy.
O fenômeno transformou produtores locais em referência técnica e científica, atraindo agrônomos, pesquisadores e curiosos de diversas regiões do país.
O nascimento da Festa da Uva
Em 1934, quando a nova variedade já começava a ganhar fama, produtores e autoridades locais decidiram criar um grande evento para celebrar a colheita e valorizar o trabalho do campo. Surgia ali a primeira edição da Festa da Uva de Jundiaí.
Realizada nas ruas centrais da cidade, onde funcionava o antigo mercado municipal, hoje Centro das Artes, a festa reunia carros alegóricos decorados com cachos de uva, bandas musicais, concursos de frutas, exposições agrícolas e apresentações culturais. Mais do que um evento festivo, era um gesto de gratidão à terra e um reflexo da força dos pequenos agricultores.
A festa rapidamente ultrapassou os limites regionais e passou a receber visitantes de diversas cidades paulistas.
A consolidação no Parque da Uva
Com o crescimento do público e da estrutura, Jundiaí decidiu construir um espaço permanente para o evento, afinal, já atraía mais de 100 mil visitantes. Em 1953, foi inaugurado o Parque Comendador Antônio Carbonari, que passou a ser o endereço definitivo da Festa da Uva.
O novo espaço permitiu a criação de pavilhões agrícolas, áreas de degustação de vinhos, palcos culturais e o tradicional parque de diversões. Ali nasceram imagens que permanecem vivas na memória da cidade: a pisa da uva, o desfile da Rainha da Uva, os bailes, os concursos de cestos ornamentais e os encontros familiares aos domingos.
Resistência, pausas e reinvenção
Ao longo de sua trajetória, a Festa da Uva enfrentou períodos de interrupção, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial e, décadas depois, durante a pandemia da covid-19. No entanto, cada pausa foi seguida de um retorno ainda mais simbólico.
A partir da década de 2010, uma ampla reestruturação devolveu à festa seu caráter mais popular e comunitário, com entrada gratuita e fortalecimento dos pequenos produtores. A tradição passou a conviver com a modernidade, unindo memória rural e turismo cultural.
Corte da Uva
Nos primeiros anos da festa, a eleição da Corte da Uva estava intrinsecamente ligada à atividade agrícola do município, desta forma as rainhas e princesas eram geralmente filhas de agricultores e moradoras dos bairros rurais. Por conta da urbanização, essa tradição acabou dando espaço para que também as mulheres ligadas às atividades da cidade, e não só do campo, pudessem se candidatar. Com exceção da 7ª Festa da Uva (1965) e da 8ª edição (1966), todas as demais tiveram a eleição da Corte da Uva.
Desde 2013, este tradicional evento do calendário municipal passou a ser comemorado junto com a Expo Vinhos, aumentando a experiência do visitante.
Hoje, a Festa da Uva de Jundiaí é mais do que um evento: é um patrimônio cultural vivo. Ela representa a história dos imigrantes, a força dos agricultores, o impacto de uma mutação genética rara e a identidade de uma cidade que transformou um fenômeno da natureza em símbolo coletivo de pertencimento.