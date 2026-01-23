A história da Festa da Uva de Jundiaí começa antes dos palcos, dos desfiles e das barracas. Ela nasce na terra, nas mãos calejadas dos agricultores e em um fenômeno raro da natureza: uma mutação genética que mudaria para sempre a identidade agrícola da cidade.

A terra, os imigrantes e o início dos parreirais

Jundiaí é a terra da uva desde o século 17. Em 1669, quando o município era apenas um povoado, o Cartório do 1º Ofício já registrava em nossas terras a produção e a venda de uva e vinho. No final do século XIX, Jundiaí passou a receber ondas de imigrantes italianos, vindos principalmente das regiões do Vêneto e da Lombardia. Eles encontraram na cidade da Serra do Japi um solo fértil, clima ameno e condições ideais para reproduzir o que já conheciam bem: o cultivo da videira.

Em pequenas propriedades familiares, começaram a plantar as primeiras mudas, ainda de forma experimental, adaptando as técnicas europeias à realidade brasileira. Os imigrantes trazem consigo a variedade de uva Isabel, mas foi a variedade Niagara, trazida do Alabama, nos Estados Unidos, que mais se adaptou ao solo jundiaiense. Desde 1893, já havia registro de plantação de uvas no bairro do Traviú.