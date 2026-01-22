Um homem foi preso por lesão corporal e ameaça contra a própria esposa, em Jundiaí, nesta quarta-feira (21). A prisão ocorreu após a vítima procurar a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para pedir ajuda. Na unidade policial, a mulher passou a receber ligações e mensagens de áudio do marido, nas quais ele fazia ameaças de morte, tudo na presença dos policiais. Diante da situação, os agentes deram início às providências legais, resultando na prisão do agressor.

A vítima chegou na delegacia assustada e pedindo ajuda, informando que havia acabado de ser agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo marido. Enquanto era tomado seu depoimento para registro do Boletim de Ocorrência, ela começou a receber ligações telefônicas e mensagens por áudio, com ameaças de morte.

Diante do histórico criminal do agressor, as ameaças e do risco à integridade física e psicológica da vítima, a delegada determinou a realização de diligências com o objetivo de localizar o agressor, determinando sua prisão em flagrante.