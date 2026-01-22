22 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
MARIDO FOI PRESO

Mulher foge de casa com três filhos para não ser morta em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
A mulher disse que o marido é violento já a agrediu outras vezes
A mulher disse que o marido é violento já a agrediu outras vezes

Uma mulher fugiu de casa com os três filhos, todos crianças, na tarde desta quarta-feira (21), em Jundiaí, para escapar do marido, que, segundo ela, é violento e ameaçava matá-la. Na rua, ela foi socorrida por um entregador do Mercado Livre, que acionou a Polícia Militar. O homem acabou preso.

O entregador realizava entregas pelo bairro Ivoturucaia quando foi surpreendido pela mulher, que correu em sua direção acompanhada dos filhos, pedindo ajuda. Ela relatou que havia sido agredida pelo marido, que dizia que iria matá-la e estava à sua procura. Diante da situação, o entregador acolheu a vítima e acionou a PM.

Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão atenderam a ocorrência e, após ouvirem a mulher, seguiram até a residência da família.

No momento da chegada da equipe policial, o marido estava saindo de carro. Questionado, ele afirmou que pretendia procurar a esposa e os filhos e confirmou que havia tido uma desavença com ela.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante determinada. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A vítima solicitou medidas protetivas de urgência.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários