Uma mulher fugiu de casa com os três filhos, todos crianças, na tarde desta quarta-feira (21), em Jundiaí, para escapar do marido, que, segundo ela, é violento e ameaçava matá-la. Na rua, ela foi socorrida por um entregador do Mercado Livre, que acionou a Polícia Militar. O homem acabou preso.

O entregador realizava entregas pelo bairro Ivoturucaia quando foi surpreendido pela mulher, que correu em sua direção acompanhada dos filhos, pedindo ajuda. Ela relatou que havia sido agredida pelo marido, que dizia que iria matá-la e estava à sua procura. Diante da situação, o entregador acolheu a vítima e acionou a PM.

Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão atenderam a ocorrência e, após ouvirem a mulher, seguiram até a residência da família.