A Festa da Uva de Jundiaí segue fortalecendo a agricultura local e movimentando a economia da cidade. Somente no primeiro final de semana do evento, mais de 19 toneladas de frutas foram comercializadas, com destaque para a Uva Niagara Rosada, carro-chefe da festa, que alcançou 8,5 mil quilos vendidos.

Para a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), Marcela Moro, os números reforçam a importância do evento para o desenvolvimento econômico da cidade. “A Festa da Uva é a grande vitrine da nossa força rural. Mais do que um evento turístico, ela atua como uma poderosa alavanca de desenvolvimento econômico, conectando diretamente o campo à mesa do consumidor. O sucesso das vendas e a satisfação dos produtores mostram que valorizar quem planta é garantir renda, dignidade e a preservação da nossa história”, destacou.

