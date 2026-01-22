A Festa da Uva de Jundiaí segue fortalecendo a agricultura local e movimentando a economia da cidade. Somente no primeiro final de semana do evento, mais de 19 toneladas de frutas foram comercializadas, com destaque para a Uva Niagara Rosada, carro-chefe da festa, que alcançou 8,5 mil quilos vendidos.
Para a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), Marcela Moro, os números reforçam a importância do evento para o desenvolvimento econômico da cidade. “A Festa da Uva é a grande vitrine da nossa força rural. Mais do que um evento turístico, ela atua como uma poderosa alavanca de desenvolvimento econômico, conectando diretamente o campo à mesa do consumidor. O sucesso das vendas e a satisfação dos produtores mostram que valorizar quem planta é garantir renda, dignidade e a preservação da nossa história”, destacou.
LEIA MAIS:
- Festa da Uva recebe turistas de 154 cidades e de 10 países
- Uva Niagara Rosada conquista selo de Indicação Geográfica
Espaço Uva Niagara Rosada
As frutas são comercializadas no Espaço Uva Niagara Rosada de Jundiaí, um dos pontos mais visitados da festa. O local reúne 12 estandes com produtores rurais dos bairros Traviú, Vera Cruz, Currupira, Poste, Rio Acima, Toca, Mato Dentro, Caxambu, São José, Bom Jardim, Champirra e Roseira.
“Trabalhar na Festa da Uva é muito gratificante. A gente vende um produto de qualidade, colhido no mesmo dia. Muitas vezes trago frutas de outros agricultores. É toda uma cadeia da agricultura sendo fortalecida”, disse o jovem agricultor Gabriel Antônio de Almeida Fava, de 17 anos.
Vendas que garantem renda às famílias
Outro produtor que comemora os resultados é Valdeci Kramer. Segundo ele, a Festa da Uva representa cerca de 60% de toda a comercialização mensal. “Em um único fim de semana, chegamos a vender cerca de uma tonelada de Uva Niagara Rosada. A festa é fundamental para garantir a renda da família e manter a produção no campo”, afirma.
Qualidade e gostinho do campo encantam visitantes
Quem visita a festa também aprova a qualidade das frutas. As amigas Delzer Coelho da Silva e Rosa Maria, que vieram de Suzano, deixaram o parque com as sacolas cheias. “Comprar direto do produtor faz toda a diferença. As frutas são doces, saborosas e fresquinhas”, comentou Delzer. “Só de olhar já dá vontade de comprar. A qualidade é ótima, o preço é bom e ainda dá para degustar”, completou Rosa Maria.