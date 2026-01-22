O imposto incide sobre as contratações para obras e também sobre as tarifas de pedágio. O repasse aos municípios é feito mensalmente e os valores são destinados, por exemplo, para o pagamento da folha de servidores ou para o investimento nas mais diversas áreas, como Saúde, Educação e Infraestrutura.

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, repassou em 2025 pouco mais R$ 72 milhões em Imposto Sobre Serviços (ISS) aos 17 municípios que compõem a malha sob sua responsabilidade. Na região, Itatiba (R$ 9.894.325,75), Jundiaí (R$ 2.510.462,48), Jarinu (R$ 1.876.790,51) e Louveira (R$ 467.403,07) receberam R$ 14,7 milhões.

O Corredor Dom Pedro garante a ligação entre a Região Metropolitana de Campinas (RMC) e o Vale do Paraíba e tem um total de 297 km de extensão. A malha administrada pela Rota das Bandeiras é composta pelas rodovias D. Pedro I (SP-065), entre Campinas e Jacareí, José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083), entre Campinas e Valinhos, Perimetral de Itatiba (SPI 081/360), além de trechos das rodovias Prof. Zeferino Vaz (SP-332), entre Campinas e Mogi Guaçu; Eng. Constâncio Cintra (SP-360), entre Itatiba e Jundiaí; e Romildo Prado (SP-063), entre Itatiba e Louveira.

As obras de implantação da 3ª faixa da rodovia D. Pedro I (SP-065) impulsionaram o valor destinado a Atibaia, município que recebe o maior montante. A prefeitura recebeu pouco mais de R$ 9,5 milhões. A Rota das Bandeiras também destinou quase R$ 800 mil a projetos esportivos do município. Com a somatória dos valores, o município foi o que recebeu o maior montante no ano passado, superando os R$ 10 milhões.

Conforme prevê o Programa Municipal de Apoio ao Esporte, até 20% do ISS de Atibaia pode ser destinado para fomento a atividades esportivas. As entidades apoiadas pela Concessionária são a Associação de Pais e Amigos do Judô de Atibaia (Apaja), que desenvolve atividades relacionadas ao judô em dez núcleos na cidade, e a Associação Paradesportiva de Atibaia (APA), com atividades paralímpicas de natação, atletismo e paracanoagem.