22 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Com a chegada da esposa à delegacia, marido é preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os PMs conduziram o suspeito ao DP, onde ele foi preso em flagrante
Os PMs conduziram o suspeito ao DP, onde ele foi preso em flagrante

Um homem foi preso por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, nesta quarta-feira (21), no Plantão Policial, após ter sido detido inicialmente em sua residência para averiguação, suspeito de agredir a esposa e danificar o carro dela ao arremessar uma pedra. A prisão em flagrante só foi efetivada após a chegada da vítima à delegacia, já que ela havia fugido de casa e não foi localizada no momento da presença policial.

A Polícia Militar foi acionada por moradores para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Ivoturucaia. No local, os policiais encontraram apenas o suspeito, marido da vítima, que confessou ter agredido a esposa e causado danos ao veículo dela.

A mulher havia deixado a residência sem informar seu destino e não foi localizada, nem por telefone nem com a ajuda de vizinhos.

Diante da situação, os policiais conduziram o homem à delegacia para o registro da ocorrência. Sem a presença da vítima, ele poderia ser liberado após prestar depoimento.

No entanto, a situação mudou quando a esposa, avisada por vizinhos, compareceu ao Plantão Policial e confirmou as agressões. Com o relato da vítima, o suspeito acabou preso em flagrante por violência doméstica.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários