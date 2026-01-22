Um homem foi preso por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, nesta quarta-feira (21), no Plantão Policial, após ter sido detido inicialmente em sua residência para averiguação, suspeito de agredir a esposa e danificar o carro dela ao arremessar uma pedra. A prisão em flagrante só foi efetivada após a chegada da vítima à delegacia, já que ela havia fugido de casa e não foi localizada no momento da presença policial.

A Polícia Militar foi acionada por moradores para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Ivoturucaia. No local, os policiais encontraram apenas o suspeito, marido da vítima, que confessou ter agredido a esposa e causado danos ao veículo dela.

A mulher havia deixado a residência sem informar seu destino e não foi localizada, nem por telefone nem com a ajuda de vizinhos.