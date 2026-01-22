Um homem foi preso por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, nesta quarta-feira (21), no Plantão Policial, após ter sido detido inicialmente em sua residência para averiguação, suspeito de agredir a esposa e danificar o carro dela ao arremessar uma pedra. A prisão em flagrante só foi efetivada após a chegada da vítima à delegacia, já que ela havia fugido de casa e não foi localizada no momento da presença policial.
A Polícia Militar foi acionada por moradores para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Ivoturucaia. No local, os policiais encontraram apenas o suspeito, marido da vítima, que confessou ter agredido a esposa e causado danos ao veículo dela.
A mulher havia deixado a residência sem informar seu destino e não foi localizada, nem por telefone nem com a ajuda de vizinhos.
Diante da situação, os policiais conduziram o homem à delegacia para o registro da ocorrência. Sem a presença da vítima, ele poderia ser liberado após prestar depoimento.
No entanto, a situação mudou quando a esposa, avisada por vizinhos, compareceu ao Plantão Policial e confirmou as agressões. Com o relato da vítima, o suspeito acabou preso em flagrante por violência doméstica.