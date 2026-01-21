A banda Ladies of Rock se apresenta no dia 30 de janeiro, às 16h, no Complexo Educacional e Cultural Argos, em Jundiaí, em um show gratuito que destaca a presença feminina no rock nacional. Formada por Quesia Nunes (vocais), Gabi Anias (guitarra) e Fabi Souza (bateria), o grupo aposta em um repertório autoral.

Entre as integrantes, a guitarrista Gabi Anias, de 19 anos, vem ganhando visibilidade no cenário brasileiro. Ela iniciou seus estudos na School of Rock, onde permaneceu por oito anos, e atualmente cursa Faculdade de Música. Gabi já dividiu o palco com artistas como Paulo Miklos, Bumblefoot, Fernando Quesada, Hugo Mariutti, Charles Gavin e Juliana Vieira, além de participar de festivais internacionais como Rock in Rio Lisboa (2022) e Summerfest (2023).

A trajetória da Ladies of Rock começou em Jundiaí, em apresentações acústicas voltadas ao público feminino do rock. A boa recepção impulsionou o desenvolvimento do projeto. Durante a pandemia, o grupo manteve contato com o público por meio de lives e projetos especiais e, hoje, segue ampliando sua presença em shows ao vivo.