21 de janeiro de 2026
Ladies of Rock transforma Jundiaí em palco de rock

Por Divulgação |
| Tempo de leitura: 1 min
Apresentação ocorre no dia 30 de janeiro, no Complexo Educacional e Cultural
A banda Ladies of Rock se apresenta no dia 30 de janeiro, às 16h, no Complexo Educacional e Cultural Argos, em Jundiaí, em um show gratuito que destaca a presença feminina no rock nacional. Formada por Quesia Nunes (vocais), Gabi Anias (guitarra) e Fabi Souza (bateria), o grupo aposta em um repertório autoral.

Entre as integrantes, a guitarrista Gabi Anias, de 19 anos, vem ganhando visibilidade no cenário brasileiro. Ela iniciou seus estudos na School of Rock, onde permaneceu por oito anos, e atualmente cursa Faculdade de Música. Gabi já dividiu o palco com artistas como Paulo Miklos, Bumblefoot, Fernando Quesada, Hugo Mariutti, Charles Gavin e Juliana Vieira, além de participar de festivais internacionais como Rock in Rio Lisboa (2022) e Summerfest (2023).

A trajetória da Ladies of Rock começou em Jundiaí, em apresentações acústicas voltadas ao público feminino do rock. A boa recepção impulsionou o desenvolvimento do projeto. Durante a pandemia, o grupo manteve contato com o público por meio de lives e projetos especiais e, hoje, segue ampliando sua presença em shows ao vivo.

No palco, a banda apresenta um show marcado pela sintonia das integrantes. Os vocais de Quesia Nunes, a bateria de Fabi Souza e a guitarra de Gabi Anias compõem a identidade musical do grupo.
A apresentação em Jundiaí marca uma nova fase da banda e reforça a participação de mulheres no rock, contribuindo para a ampliação da representatividade no gênero.

Serviço

Evento: Show da banda Ladies Of Rock
Data: 30 de janeiro de 2026
Horário: 16h00
Local: Complexo Educacional e Cultural Argos 
Entrada: Gratuita

