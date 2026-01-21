A Uva Niagara Rosada de Jundiahy, comercializada durante a 41ª Festa da Uva 12ª Expo Vinhos, conquistou o selo de Indicação Geográfica (IG). O que significa um importantíssimo reconhecimento nacional de valorização da origem, da qualidade e da identidade de um dos maiores símbolos da cidade.

A Indicação Geográfica reconhece que as características únicas da Niagara Rosada estão diretamente ligadas ao território onde é produzida, considerando fatores naturais, como clima e solo, além do conhecimento e das técnicas de cultivo desenvolvidas ao longo de gerações.

No caso da Niagara Rosada, a IG agrega valor ao produto, protege a tradição agrícola, garante controle de qualidade, assegurando ao consumidor a procedência e a autenticidade da fruta. “A conquista é um divisor de águas para a nossa agricultura. Olhem para o exemplo da região de Champagne, na França: o mundo inteiro sabe que o autêntico champanhe só vem de lá. É esse nível de reconhecimento e proteção que estamos construindo para a nossa uva. A IG certifica que o nosso produto é único no mundo, fruto do nosso clima, do nosso solo e do saber fazer dos nossos produtores. Isso agrega valor, blinda a nossa história e garante que quem leva nossa uva para casa está levando um patrimônio exclusivo”, destacou a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), Marcela Moro.

Dados técnicos da Indicação Geográfica

Indicação Geográfica: Jundiahy

Produto: Uva Niagara Rosada

Data do registro: 04 de abril de 2023

Requerente: Associação Agrícola de Jundiaí

Área delimitada: Jundiaí, Louveira*, Itupeva*, Jarinu* e Itatiba* (SP) - municípios que na década de 1930 eram distritos de Jundiahy.

Fonte: DataSebrae.