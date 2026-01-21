A Uva Niagara Rosada de Jundiahy, comercializada durante a 41ª Festa da Uva 12ª Expo Vinhos, conquistou o selo de Indicação Geográfica (IG). O que significa um importantíssimo reconhecimento nacional de valorização da origem, da qualidade e da identidade de um dos maiores símbolos da cidade.
O registro reforça a reputação da fruta, fortalece o trabalho dos produtores rurais e consolida Jundiaí como referência na viticultura brasileira.
Identificação Geográfica
A Indicação Geográfica reconhece que as características únicas da Niagara Rosada estão diretamente ligadas ao território onde é produzida, considerando fatores naturais, como clima e solo, além do conhecimento e das técnicas de cultivo desenvolvidas ao longo de gerações.
No caso da Niagara Rosada, a IG agrega valor ao produto, protege a tradição agrícola, garante controle de qualidade, assegurando ao consumidor a procedência e a autenticidade da fruta. “A conquista é um divisor de águas para a nossa agricultura. Olhem para o exemplo da região de Champagne, na França: o mundo inteiro sabe que o autêntico champanhe só vem de lá. É esse nível de reconhecimento e proteção que estamos construindo para a nossa uva. A IG certifica que o nosso produto é único no mundo, fruto do nosso clima, do nosso solo e do saber fazer dos nossos produtores. Isso agrega valor, blinda a nossa história e garante que quem leva nossa uva para casa está levando um patrimônio exclusivo”, destacou a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), Marcela Moro.
Dados técnicos da Indicação Geográfica
Indicação Geográfica: Jundiahy
Produto: Uva Niagara Rosada
Data do registro: 04 de abril de 2023
Requerente: Associação Agrícola de Jundiaí
Área delimitada: Jundiaí, Louveira*, Itupeva*, Jarinu* e Itatiba* (SP) - municípios que na década de 1930 eram distritos de Jundiahy.
Fonte: DataSebrae.
Competitividade
O selo de Indicação Geográfica amplia a competitividade da Uva Niagara Rosada de Jundiaí. Com o selo exposto no produto, a uva passa a ter maior valor agregado e pode alcançar melhores condições de comercialização, inclusive em relação a preços. Além disso, o reconhecimento fortalece a confiança do consumidor.
Símbolo da história e da cultura de Jundiaí
A história da uva Niagara Rosada teve início em 1933, quando três cachos rosados surgiram em meio à variedade Niagara Branca, resultado de uma mutação genética espontânea, descoberta pelo viticultor Aurélio Franzin, no bairro Traviú. Um ano depois, a descoberta impulsionou a realização da primeira Festa da Uva.
Com o selo de Indicação Geográfica e sendo o principal produto da Festa da Uva, a Uva Niagara Rosada de Jundiahy é um patrimônio agrícola, cultural e histórico do Município, nacionalmente conhecido com a Terra da Uva.