A Receita Federal em São Paulo realizará no dia 3 de fevereiro mais um leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Entre os objetos disponíveis nos lotes, estão pedras preciosas, relógios, notebooks, tablets, smartphones, consoles de videogame, câmeras, caixas acústicas, switches, roteadores, obras de arte, instrumentos musicais, itens de vestuário, perfumes, brinquedos, material de escritório, artigos esportivos, utensílios domésticos, tapetes e equipamentos de proteção individual.
O leilão será realizado de forma eletrônica e é destinado a pessoas físicas e jurídicas. O período de recebimento das propostas vai das 8h do dia 29 de janeiro até as 21h do dia 2 de fevereiro. A sessão para lances está prevista para as 10h do dia 3 de fevereiro, horário oficial de Brasília.
Os lotes estarão disponíveis para visitação mediante agendamento, em dias de expediente normal, de 26 a 30 de janeiro, nas cidades de Guarulhos, Santos, Guarujá, Campinas, São Paulo, Sorocaba, Jacareí, São Bernardo do Campo, Santo André e Taubaté. Os endereços e horários para visitação, bem como os contatos para agendamento, estão indicados no edital do leilão.
Outros objetos
Os lotes disponibilizam também componentes e periféricos para computadores, partes e peças para smartphones, componentes eletrônicos, máquinas, rolamentos, válvulas, sensores, medidores de pressão diferencial, kits de exaustão para caldeiras, partes e peças para veículos, além de automóveis, semirreboques e um caminhão.
Os licitantes terão 30 dias para retirada dos lotes arrematados. Bens arrematados por pessoas físicas não podem ser vendidos, assim como alguns lotes quando adquiridos por pessoas jurídicas. A Receita Federal não se responsabilizará pelo envio das mercadorias.
O edital, relação das mercadorias, fotos e demais informações relativas ao leilão podem ser encontrados na página da Receita Federal.
Evite golpes
A participação nos leilões eletrônicos da Receita Federal se dá exclusivamente por meio do serviço ‘Sistema de Leilão Eletrônico’, que pode ser acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) mediante o uso de identidades digitais da conta GOV.BR com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.
O pagamento das mercadorias arrematadas em leilão é feito por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e nunca mediante depósitos ou transferências para contas de terceiros.