A Receita Federal em São Paulo realizará no dia 3 de fevereiro mais um leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Entre os objetos disponíveis nos lotes, estão pedras preciosas, relógios, notebooks, tablets, smartphones, consoles de videogame, câmeras, caixas acústicas, switches, roteadores, obras de arte, instrumentos musicais, itens de vestuário, perfumes, brinquedos, material de escritório, artigos esportivos, utensílios domésticos, tapetes e equipamentos de proteção individual.

O leilão será realizado de forma eletrônica e é destinado a pessoas físicas e jurídicas. O período de recebimento das propostas vai das 8h do dia 29 de janeiro até as 21h do dia 2 de fevereiro. A sessão para lances está prevista para as 10h do dia 3 de fevereiro, horário oficial de Brasília.

