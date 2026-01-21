21 de janeiro de 2026
EM JUNDIAÍ

Ladra é perseguida e presa por GMs após correr para área de mata

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
A criminosa foi presa após perseguição a pé
A criminosa foi presa após perseguição a pé

Uma mulher de 36 anos, procurada pela Justiça pelo crime de furto, foi capturada na tarde desta quarta-feira (21) na comunidade Meias Aço, em Jundiaí, por guardas municipais do Apoio Tático.

Os GMs Molero, Honorio, Zarantonello e Aparecido realizavam patrulhamento pelo bairro, com vistas a prender ladrões e recuperar bens furtados na região da rua do Retiro durante a madrugada, quando a mulher, ao avistar a viatura, correu em direção a uma área de mata na tentativa de fugir.

Os guardas desembarcaram e iniciaram acompanhamento, conseguindo alcançá-la em seguida. Durante a checagem dos dados pessoais, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto contra ela. A mulher foi conduzida à Central de Flagrantes, onde a ordem judicial foi cumprida.

Ainda segundo a Guarda Municipal, a detida já possui antecedentes criminais por furto.

Após os procedimentos legais, ela foi encaminhada à Cadeia Feminina de Itupeva, onde permanece à disposição da Justiça.

