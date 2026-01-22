Acidentes causados por falhas na infraestrutura de prédios e estabelecimentos podem recair sobre diferentes agentes. Só este ano dois casos de acidentes com morte foram registrados no Estado de São Paulo. Em Jundiaí, no dia 9 de janeiro, uma idosa de 69 anos morreu após cair da escada de um consultório odontológico no momento em que chegava para uma consulta. De acordo com o boletim de ocorrência feito por uma das partes, a vítima subiu três lances de escada quando se apoiou no guarda-corpo. O mesmo teria cedido, segundo o documento. A queda foi de aproximadamente cinco metros, causando trauma na cabeça. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

Outro episódio foi registrado no Porto de Santos, no litoral paulista. Uma trabalhadora de 40 anos morreu após cair de cerca de 20 metros dentro de um terminal portuário, durante uma inspeção noturna. Segundo o relato de um colega, o piso da esteira por onde ela caminhava pode não ter suportado o peso e acabou cedendo.

Em nota, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), informou que a verificação de guarda-corpos é realizada no momento da vistoria para emissão do “Habite-se”, não havendo fiscalização periódica após essa fase. Dependendo do porte da edificação, a checagem também pode ser feita pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o município, a responsabilidade pelo correto desempenho e pela segurança do guarda-corpo é do profissional responsável pela obra e/ou da empresa contratada para a execução do serviço.