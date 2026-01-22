Acidentes causados por falhas na infraestrutura de prédios e estabelecimentos podem recair sobre diferentes agentes. Só este ano dois casos de acidentes com morte foram registrados no Estado de São Paulo. Em Jundiaí, no dia 9 de janeiro, uma idosa de 69 anos morreu após cair da escada de um consultório odontológico no momento em que chegava para uma consulta. De acordo com o boletim de ocorrência feito por uma das partes, a vítima subiu três lances de escada quando se apoiou no guarda-corpo. O mesmo teria cedido, segundo o documento. A queda foi de aproximadamente cinco metros, causando trauma na cabeça. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.
Outro episódio foi registrado no Porto de Santos, no litoral paulista. Uma trabalhadora de 40 anos morreu após cair de cerca de 20 metros dentro de um terminal portuário, durante uma inspeção noturna. Segundo o relato de um colega, o piso da esteira por onde ela caminhava pode não ter suportado o peso e acabou cedendo.
Em nota, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), informou que a verificação de guarda-corpos é realizada no momento da vistoria para emissão do “Habite-se”, não havendo fiscalização periódica após essa fase. Dependendo do porte da edificação, a checagem também pode ser feita pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o município, a responsabilidade pelo correto desempenho e pela segurança do guarda-corpo é do profissional responsável pela obra e/ou da empresa contratada para a execução do serviço.
O “Habite-se”, ou conhecido como “Auto de Conclusão de Obra”, é um documento emitido pela prefeitura que certifica que um imóvel foi construído ou reformado de acordo com as normas municipais, o projeto aprovado, e está seguro e pronto para ser habitado ou usado, sendo indispensável para a legalização, registro em cartório e acesso a serviços públicos.
Direitos
Para a advogada criminalista Maiara Tangerina, presidente da Comissão de Direito Penal, a responsabilização depende sempre de uma apuração técnica criteriosa. “Ela pode recair sobre quem tinha o dever de garantir a segurança do local, como o proprietário do imóvel, o síndico, o responsável pelo estabelecimento, quem realizava a manutenção ou até profissionais que tenham emitido laudos, desde que fique comprovada alguma falha evitável ou atuação em desacordo com normas técnicas ou legais”, explica.
Independente dos casos, é preciso investigação para esclarecimento dos fatos e circunstâncias. Segundo ela, é neste momento em que se buscará identificar possíveis falhas estruturais, omissões ou descumprimento de normas técnicas que possam indicar responsabilidade de alguém. “Toda essa investigação deve vir acompanhada de elementos técnicos como laudos periciais, vistorias, documentos de manutenção e eventuais responsabilidades contratuais para verificar se há justificativa para o prosseguimento da persecução penal, como por exemplo, a existência de algum problema estrutural ou falha que pudesse ter sido evitada”, ressalta.
Maiara Tangerina ressaltou que é necessária uma apuração minuciosa antes das responsabilizações
Desdobramentos
A advogada explica que quando o acidente resulta em morte, o caso pode ser enquadrado, em tese, como homicídio culposo, desde que fique comprovado o nexo causal entre a falha evitável e o óbito. Já nos casos sem morte, mas com ferimentos, o enquadramento pode ser por lesão corporal, variando conforme a gravidade. Por outro lado, Maiara ressalta que, se os laudos apontaram que a edificação estava regular e dentro das normas, não há crime a ser imputado.
Ainda assim, a advogada lembra que a ausência de responsabilização penal não afasta, automaticamente, a esfera cível. “A responsabilidade civil tem lógica própria e pode existir para fins de indenização por danos morais, estéticos ou despesas médicas, desde que demonstrado o dano e o vínculo com o local ou a atividade”, pontua.