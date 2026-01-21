O primeiro final de semana da 41ª Festa da Uva de Jundiaí e 12ª Expo Vinhos registrou a presença de turistas de 154 cidades brasileiras e de dez países. O público que passou pelo Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva) no primeiro final de semana do evento ultrapassou 71 mil pessoas.

Estiveram presentes turistas da Espanha, Portugal, Alemanha, Tailândia, Estados Unidos, China, Argentina, Itália, México e Afeganistão e de estados brasileiros como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Piauí, Paraná, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Ceará, Bahia, Sergipe, Tocantins e Amazonas, além do Distrito Federal.

“Esses dados mostram a importância da Festa da Uva para o turismo, para a economia local e para a valorização dos nossos produtores rurais. Receber visitantes de tantas cidades e países é motivo de orgulho para Jundiaí”, destacou a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), Marcela Moro