21 de janeiro de 2026
1° FINAL DE SEMANA

Festa da Uva recebe turistas de 154 cidades e de 10 países

Por Divulgação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Primeiro final de semana da Festa da Uva recebeu visitantes de todo o mundo
Primeiro final de semana da Festa da Uva recebeu visitantes de todo o mundo

O primeiro final de semana da 41ª Festa da Uva de Jundiaí e 12ª Expo Vinhos registrou a presença de turistas de 154 cidades brasileiras e de dez países. O público que passou pelo Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva) no primeiro final de semana do evento ultrapassou 71 mil pessoas.

Estiveram presentes turistas da Espanha, Portugal, Alemanha, Tailândia, Estados Unidos, China, Argentina, Itália, México e Afeganistão e de estados brasileiros como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Piauí, Paraná, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Ceará, Bahia, Sergipe, Tocantins e Amazonas, além do Distrito Federal.

“Esses dados mostram a importância da Festa da Uva para o turismo, para a economia local e para a valorização dos nossos produtores rurais. Receber visitantes de tantas cidades e países é motivo de orgulho para Jundiaí”, destacou a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), Marcela Moro

LEIA MAIS:

Além de celebrar a cultura e a história da cidade, o evento movimenta a economia local, fortalecendo o agronegócio, o turismo, o comércio e os serviços, além de proporcionar lazer para famílias e visitantes de todas as idades.
A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí segue nos próximos finais de semana, nos dias 23, 24 e 25 de janeiro; 30 e 31 de janeiro; e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026, no Parque da Uva.

Horários de funcionamento

Sextas-feiras: das 18h às 22h;
Sábados: das 10h às 22h;
Domingos: das 10h às 21h.

