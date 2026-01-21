Um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio no município de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, foi capturado na tarde desta quarta-feira (21), em Jundiaí. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

A DIG recebeu informações de que um homem de 21 anos, com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça pernambucana por assassinato, havia fugido para o estado de São Paulo e estava escondido em Jundiaí.

Após trabalho de investigação, os policiais conseguiram localizar o suspeito na avenida da Uva, no bairro Água Doce.