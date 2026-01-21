21 de janeiro de 2026
VEIO DE PERNAMBUCO

Suspeito de assassinato foge para Jundiaí e acaba preso pela DIG

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Ele tem 21 anos e é suspeito também e integrar uma facção criminosa pernambucana
Um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio no município de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, foi capturado na tarde desta quarta-feira (21), em Jundiaí. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

A DIG recebeu informações de que um homem de 21 anos, com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça pernambucana por assassinato, havia fugido para o estado de São Paulo e estava escondido em Jundiaí.

Após trabalho de investigação, os policiais conseguiram localizar o suspeito na avenida da Uva, no bairro Água Doce.

O homem, que também é apontado como integrante de uma facção criminosa daquele estado, foi conduzido à sede da DIG, onde prestou depoimento.

Na sequência, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí, onde permanece à disposição da Justiça.

